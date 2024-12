Handhelds: Statt PS6 und Xbox-Konsole das nächste Schlachtfeld der Branche?

Sony und Microsoft weiten ihre Strategie auf den Handheld-Markt aus - ein Segment, das durch Nintendo und Valve wieder an Bedeutung gewonnen hat. Ist dies der Beginn einer neuen Ära im Gaming und ein weiteres Schlachtfeld der Branche?

Nach den großen Erfolgen der PSP folgte mit der PS Vita eine beeindruckende Hardware, die ebenso beeindruckend floppte. Weniger als 17 Millionen Exemplare des Handhelds wurden verkauft, was unter anderem dem aufkeimenden Mobilmarkt angelastet wurde.

Dass Handhelds nach wie vor Erfolg haben können, zeigte die 2017 veröffentlichte Hybrid-Hardware Nintendo Switch. Und auch Valves Steam Deck hat dem Handheld-Gaming neue Impulse verliehen, während Sony mit PlayStation Portal zunächst ein Remote-Play-Gerät auf den Markt brachte, das mit der neuen Cloud-Unterstützung auch von der PS5 entkoppelt funktioniert.

Das war aber längst nicht alles: Sony und Microsoft scheinen sich zunehmend auf den Handheld-Bereich zu stürzen und ihre Produktstrategien entsprechend auszurichten. Während Smartphones in den letzten Jahren eine dominante Rolle spielten, könnten leistungsstarke Handhelds die Branche erneut beflügeln. Es sei das nächste große Schlachtfeld der Branche, wie Rob Fahey von Gamesindustry in einem Artikel hervorhebt.

Der Handheld-Markt in der Neuordnung?

Microsoft hat nach den ausufernden Gerüchten längst bestätigt, dass man an einem Xbox-Handheld arbeitet, der noch Jahre auf sich warten lassen wird.

Auch Sony ist mit derartigen Plänen beschäftigt, lauten Insider-Berichte. Sollten diese Geräte Realität werden, wäre dies Sonys erster Vorstoß in den Markt mit vollwertigen und eigenständigen Handhelds seit der Veröffentlichung der PS Vita im Jahr 2011.

Der Erfolg der Switch, die in der Standardversion sowohl als Handheld als auch als stationäre Konsole genutzt werden kann, hat besonders in Japan zu einer starken Marktpräsenz geführt. Viele Spieler verzichten dort mittlerweile auf zusätzliche Geräte.

Valves Steam Deck wiederum konnte das Segment der tragbaren „Gaming-PCs“ beleben. Dies übt Druck auf Microsoft aus, da Steam Deck nicht nativ auf Windows läuft und keine tief verwurzelte Unterstützung für Xbox-Dienste bietet.

TVs werden in den Haushalten seltener

Sony und Microsoft sehen in Handheld-Konsolen offenbar die Möglichkeit, neue Zielgruppen zu erreichen, insbesondere in Haushalten, in denen mobile Geräte wie Laptops und Tablets dominieren.

“Das mag für diejenigen von uns, deren Wohnzimmer sich um einen zentralen 65-Zoll-Monolithen dreht, albern klingen, aber in immer mehr Haushalten – insbesondere denen junger Leute – gibt es jede Menge Laptops, Tablets und Smartphones, aber keinen Fernseher. Bildschirme, Bildschirme, überall – und kein HDMI-Anschluss zum Anschließen“, betont Fahey.

Tragbare Geräte könnten helfen, die Reichweite der PlayStation- und Xbox-Plattformen zu vergrößern und Nintendo Marktanteile streitig zu machen. Und nachdem eine Zeit lang erwartet wurde, dass die Cloud hierbei eine zentrale Rolle spielen wird, hat sich der Fokus offenbar verschoben.

Statt Streaming setzen Sony und Microsoft dem Vernehmen nach künftig auf leistungsstarke Geräte, die Spiele lokal abspielen können. Diese Entwicklung spiegelt die begrenzte Akzeptanz von Cloud-Streaming wider, das weiterhin nur eine Nischenrolle einnimmt.

Dabei stehen beide Unternehmen laut Fahey vor technologischen Herausforderungen. Die Nutzung von PC-ähnlichen x86-Architekturen in stationären Konsolen gegenüber dem Mobile-Fokus auf die effizienteren ARM-Architekturen mache die Entwicklung schwierig.

Denn das offensichtliche Ziel liegt darin: Spieler sollen leistungsstarke Handheld-Geräte bekommen, die Spiele aus den PlayStation- und Xbox-Bibliotheken nativ abspielen. Fortschritte bei AMDs RDNA-Technologie könnten jedoch den Weg ebnen. Aktuell sind Akkulaufzeit und thermische Effizienz große Herausforderungen, die überwunden werden müssen.

Meldungen zum Thema:

An dieser Stelle stellt sich auch die Frage, welche die größten Schlachtfelder der nächsten Generation werden. Microsoft hat längst eine neue Hardware angekündigt, spricht aber nicht darüber, um was es sich im Detail handelt. Es gehe um Kraft und Leistung, wie die Xbox-Präsidentin Sarah Bond im Laufe des Jahres betonte.

Sony wiederum hat Berichten zufolge mit AMD einen Deal eingetütet, der den Weg für die PS6 ebnet. Auch PSSR soll in der nächsten Generation eine zentrale Rolle einnehmen. Letztlich wird es noch einige Jahre dauern, bis wir die neue Hardware – seien es Konsolen oder Handhelds – zu Gesicht bekommen werden. Eine Ausnahme bildet hier Nintendo: Die Switch wird voraussichtlich im kommenden Jahr abgelöst.

Weitere Meldungen zu Microsoft, Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren