Indiana Jones für PS5: Microsoft erläutert spätere Veröffentlichung auf Sony-Konsole

Die Veröffentlichung der PS5-Version von “Indiana Jones und der Große Kreis” (Test-Wertungen) lässt weiter auf sich warten. Der Launch ist für Frühjahr 2025 geplant, während PC- und Xbox-Spieler längst mit der Peitsche bewaffnet durch ihre Abenteuer streifen.

Mit dem späteren Release der PS5-Fassung ergibt sich ein möglicher Veröffentlichungsabstand von nahezu sechs Monaten. Microsoft hat sich zu dieser Strategie geäußert.

Großartiges Erlebnis für Xbox-Spieler

Laut Matt Booty, Chef der Xbox-Studios, spielte unter anderem der Produktionszeitplan eine wesentliche Rolle. In einem Interview mit Variety deutete er an, dass die zusätzliche Zeit notwendig gewesen sei, um sicherzustellen, dass die ursprüngliche Veröffentlichung auf Xbox ein „großartiges Erlebnis“ werde.

„Wir treffen die Entscheidungen [zu Exklusivität und Zeitfenstern] von Spiel zu Spiel“, erklärte Booty. „Und jedes unserer Studios ist in einer etwas anderen Position. Es gibt auch den Produktionszeitplan für ein Spiel, also kommt die Entscheidung über den zeitlichen Abstand zuerst.“

Man wolle sicherstellen, dass die Xbox-Spieler “ein großartiges Erlebnis” haben. “Und dann ist die Zeitspanne [bis wann es auf PlayStation verfügbar wird] genauso eine Produktionsentscheidung wie alles andere.”

Das klingt recht schwammig. Allerdings gibt es einen recht interessanten Aspekt des Gesprächs. So sei “Indiana Jones und der Große Kreis” bereits in Arbeit gewesen, bevor Microsoft 2021 in den Besitz von Bethesda kam.

Booty betonte: „Es war ein Spiel, das bereits in Produktion war, bevor wir Bethesda übernahmen.“ Ob das Spiel ursprünglich auch für PS5 entwickelt wurde, ließ er dabei offen.

Es ist nicht die erste Debatte über Exklusivitätsentscheidungen von Microsoft. Bereits 2023 hatte das Unternehmen erklärt, keine Spiele von der PlayStation zurückgezogen zu haben, nachdem Berichte über eine angeblich geänderte Entwicklungsstrategie beim Spiel “Redfall” aufkamen:

Microsoft setzt auf Multiplattform

Trotz der Verzögerungen bei Spielen wie “Indiana Jones und der Große Kreis” zeigt sich Microsoft insgesamt offener als Sony und möchte die Multiplattformstrategie ohne rote Linien fortsetzen.

Spiele wie “Sea of Thieves” und “Hi-Fi Rush” erschienen bereits Anfang des Jahres auf der PlayStation-Plattform. “Call of Duty: Black Ops 6”, seit dem Kauf von Activision Blizzard im Besitz von Microsoft, generierte die meisten Verkäufe auf der PS5.

Hier liegt fortan die Stärke von Microsoft: Das Unternehmen habe sich „nach einer jahrzehntelangen harten Geschichte“ vom Konsolenkrieg abgewandt, meint Clay Griffin, Analyst bei MoffettNathanson. Die Strategie von Xbox, „in der Gaming-Wertschöpfungskette aufzusteigen“, etwa mit herausragenden Inhalten wie dem neuen Indy-Spiel, sei besser, als zu versuchen, „Nintendo oder Sony bei den Konsolen auszustechen“.

“Indiana Jones und der Große Kreis” ist derzeit für PC und Xbox verfügbar, auch über den Xbox Game Pass. Die Version für PS5 erscheint im Frühjahr 2025. Details zu möglichen Vorbestellungen oder zusätzlichen Inhalten für die PS5-Version wurden bisher nicht bekannt gegeben.

