Indiana Jones und der große Kreis: Darum fällt das Kampfgeschehen „bewusst chaotisch“ aus

Um den nahenden Release für die Xbox Series X/S und den PC gebührend zu feiern, stellten Bethesda und MachineGames gestern den offiziellen Launch-Trailer zu „Indiana Jones und der große Kreis“ zur Ansicht bereit.

Der Trailer bringt es auf eine Länge von knapp drei Minuten und ermöglicht uns einen ausführlichen Blick auf das neue Abenteuer des ikonischen Archäologen. Ergänzend zur Veröffentlichung des Launch-Trailers stellte sich Design Director Jens Andersson im Interview mit Game Rant unterschiedlichen Fragen. Im Laufe des Gesprächs ging es unter anderem um das Kampfsystem von „Indiana Jones und der große Kreis“.

Auch wenn es durchaus möglich ist, in den Auseinandersetzungen auf Schusswaffen zurückzugreifen, liegt der Fokus auf handfesten Kämpfen, die laut Andersson „bewusst chaotisch“ gestaltet wurden.

Schusswaffen nie die erste Option

Zum Kampfsystem des Action-Titels führte der Design Director aus: „Indy nutzt seine Waffe nie als erste oder zweite Option. Das wollten wir dem Spieler vermitteln. Er ist ein Brawler, aber kein ausgebildeter. Daher ist der Nahkampf in diesem Spiel absichtlich chaotisch. Man muss alles aufheben und verwenden, was einem zur Verfügung steht.“

Eine nicht zu unterschätzende Hilfe ist natürlich Indys Peitsche, die ihr auch im Kampf einsetzen könnt, um euch einen Vorteil zu verschaffen. Zudem findet ihr in den Arealen zahlreiche Gegenstände wie Pfanne, Vasen oder ähnliche Dinge, die ihr kurzerhand zu Waffen umfunktionieren könnt.

„Wir wollten auch einen Sinn für Humor haben. Es ist schließlich Indiana Jones!“, ergänzte Andersson. „Wir haben das Spiel mit lustigen und exotischen Gegenständen übersät, die man im Kampf oder heimlich einsetzen kann.“

„Während eine Schaufel oder ein Hammer am effektivsten sein mögen, ist es schwer, der Versuchung zu widerstehen, sich das Banjo oder sogar die Fliegenklatsche zu schnappen und sie an dem Schläger in der Nähe auszuprobieren.“

Entwickler planen DLC, aber keinen Foto-Modus

Der reguläre Release von „Indiana Jones und der große Kreis“ auf dem PC und der Xbox Series X/S erfolgt am 9. Dezember 2024. Käufer der Ultimate Edition dürfen am 6. Dezember 2024 und somit drei Tage früher loslegen.

Nach der Veröffentlichung für den PC und die Xbox-Konsolen rückt zum einen die Umsetzung für die PS5 in den Fokus von MachineGames. Sonys Konsole wird 2025 mit dem neuen Abenteuer von Indy versorgt.

Zudem plant MachineGames DLC, der den Fokus auf die narrative Erfahrung verlagern und sich gleichzeitig nahtlos in die Spielerfahrung einfügen soll. Einem Foto-Modus erteilten die Verantwortlichen von MachineGames kürzlich leider eine Absage.

Allerdings wird es in „Indiana Jones und der große Kreis“ eine Ingame-Kamera geben, mit der ihr Fotos schießen könnt. Ob ein echter Foto-Modus zu einem späteren Zeitpunkt folgen könnte, ließ MachineGames offen.

