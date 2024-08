Indiana Jones: MachineGames kommentiert PS5-Launch

„Indiana Jones und der Große Kreis“ erscheint 2024 für Xbox Series X/S und PC. PS5-Spieler müssen sich bis zum Frühjahr 2025 gedulden. In einem Interview sprechen die Entwickler über die neue Plattformstrategie.

Das Action-Adventure „Indiana Jones und der Große Kreis“ wird nicht nur für Xbox Series X/S und PC erscheinen, sondern auch für Sonys PS5. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Opening Night Live 2024.

Während das Spiel im Dezember zunächst exklusiv für PC und Xbox veröffentlicht wird, soll die PS5-Fassung im Frühjahr 2025 folgen. Im Vorfeld sprachen die Entwickler von MachineGames in einem Interview mit Eurogamer über die kürzlich angekündigte Version.

Je mehr Spieler, desto besser

Der Kreativdirektor Axel Torvenius zeigte sich im Interview ziemlich erfreut über die Entscheidung, „Indiana Jones“ auf die PS5 bringen zu können. „Aus Sicht von MachineGames sind wir super begeistert und aufgeregt, dass wir nächstes Jahr auch auf PlayStation sein werden.“

„Je mehr Leute das Spiel spielen können – die all die Leidenschaft und Liebe sehen, die wir in dieses Projekt gesteckt haben und all die harte Arbeit – desto besser“, erklärte Torvenius weiter.

Sein Kollege Jens Andersson, Designdirektor von „Indiana Jones und der Große Kreis“, stimmte dem zu und betonte, dass das Team schon lange den Wunsch gehegt hätte. „Das ist etwas, worüber wir uns auf jeden Fall freuen“, so Andersson.

Ebenfalls wurde im Interview betont, dass die zusätzliche Zeit bis zur PS5-Veröffentlichung genutzt werden könne, um das Spiel weiter zu optimieren und an die technischen Möglichkeiten der Plattform anzupassen.

“Und das ist auch die Gelegenheit zu erwähnen, dass unsere Technologie auf id Tech basiert. Wir haben unsere eigene, modifizierte Version von id Tech, aber ursprünglich ist es eine Multiplattform-Engine. Wir hatten also einen großartigen Start“, so Andersson weiter.

Laut Torvenius konnte man an der Entscheidungsfindung letztlich nicht teilhaben. Allerdings sei die PS5-Version etwas, über das sich das Team “auf jeden Fall freut“.

Indiana Jones schwingt seine Peitsche

„Indiana Jones und der Große Kreis“ entführt Spieler in das Jahr 1937, wo sie eine brandneue Geschichte erleben, die zwischen den Ereignissen von „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ angesiedelt ist.

Spieler werden Indiana Jones auf einer Reise rund um den Globus begleiten – von den Hörsälen des Marshall College bis zu den Pyramiden Ägyptens und den versunkenen Tempeln von Sukhothai. Dabei kommt auch die ikonische Peitsche des Abenteurers zum Einsatz, die als vielseitiges Werkzeug dient.

„Indiana Jones und der Große Kreis“ wird am 9. Dezember 2024 für PC und Xbox Series X/S veröffentlicht. Die PS5-Version soll im Frühjahr 2025 erscheinen. Ein konkreter Termin wurde nicht genannt. Allerdings gab es ein Gerücht zum Release-Monat.

