Indiana Jones und der große Kreis: Darum könnte Indys Abenteuer niemals ein Shooter sein

Mit "Indiana Jones und der große Kreis" kehrt der legendäre Abenteurer auf den PC und die Konsolen zurück. In einem Interview verrieten die Entwickler von MachineGames, warum von Anfang an feststand, dass aus dem Titel kein Shooter wird.

In der letzten Woche machte Bethesda Softworks den Gerüchten um eine mögliche PS5-Version ein Ende und kündigte den Action-Titel „Indiana Jones und der große Kreis“ offiziell für Sonys Konsole an.

Im Anschluss an die Präsentation im Rahmen von Opening Night Live 2024 nannten die Entwickler von MachineGames weitere Details zur spielerischen Umsetzung. Wie das Studio verriet, dürfen wir uns auf eine Kombination aus linearen sowie offeneren Arealen freuen, die mit allerlei Geheimnissen locken.

In einem von PC Gamer geführten Interview ging Design Director Jens Andersson noch einmal auf das Gameplay ein und verriet, warum aus „Indiana Jones und der große Kreis“ von Anfang an kein klassischer Shooter werden konnte.

Der Fokus liegt auf dem Nahkampf

Laut Andersson handelt es sich bei Indiana Jones um einen Charakter, der Auseinandersetzungen wenn möglich aus dem Weg geht und sich im Zweifelfall vor allem auf den Nahkampf oder den Einsatz seiner Peitsche verlässt. Eine Begebenheit, die die Entwickler von MachineGames in „Indiana Jones und der große Kreis“ entsprechend berücksichtigen möchten.

„Indiana Jones ist doch kein Revolverheld, oder?“, sagte Andersson. „Er rennt nicht mit gezogener Waffe in Situationen. Er könnte also nie ein Shooter sein, sollte nie ein Shooter sein. Aber Nahkampf, das ergibt absolut Sinn.“

„Er ist kein Kämpfer. Das liegt nicht in seiner Natur. Auch wenn er ständig in Kämpfe verwickelt wird. Er ist ein ungewöhnlicher Held, ein Glückspilz. Wie können wir das im Gameplay nachbilden, den Spieler diesen Humor spüren lassen, wie bringen wir das rüber?“, so der Design Director weiter.

„Im Vergleich zu Riddick hat es einen anderen Nahkampfstil. Der große Kreis ist teilweise chaotischer. Es gibt viele Dinge in der Umgebung, die man aufheben kann. Töpfe und Pfannen, die man aufhebt und Leuten auf den Kopf schlägt.“

Verkleidungen erleichtern euch das Leben

Laut Andersson ist es in „Indiana Jones und der große Kreis“ oftmals euch überlassen, wie ihr an die Missionen und Aufgaben herangeht. Neben einem konfrontativen Ansatz unterstützt der Titel auch Stealth-Elemente. Als Beispiel nannte der Design Director Verkleidungen, die ihr in vielen Bereichen findet.

„Es gibt auch mehr offene Bereiche, die fast an den Stil von Immersiven Sims heranreichen. Wie zum Beispiel ein feindliches Lager. Hier sollst du in das Hauptgebäude gelangen. […] Jeder große Ort hat eine Reihe von Verkleidungen, die Sie entdecken können“, erklärte Andersson.

„Das hilft Ihnen, sich als jemand auszugehen, der dort hingehört. Es verschafft Ihnen Zugang zu Bereichen, durch die Sie sonst nur schwer hindurchkommen würden.“

„Indiana Jones und der große Kreis“ erscheint am 9. Dezember 2024 für den PC und die Xbox Series X/S. Die PS5-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Unbestätigten Berichten zufolge könnte es auf der Sony-Konsole im April 2024 so weit sein.

