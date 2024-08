Indiana Jones und der große Kreis: Entwickler über Erkundung, die offene Spielwelt & mehr

Im Rahmen von Opening Night Live 2024 versorgte uns Bethesda Softworks mit einem frischen Trailer zu „Indiana Jones und der große Kreis“ und bestätigte zudem die Gerüchte um eine PS5-Version des Abenteuers.

Ergänzend zu dieser Ankündigung ging Jens Andersson von MachineGames im Interview mit IGN auf die Gestaltung der Spielwelt ein. Laut Anderson bietet uns „Indiana Jones und der große Kreis“ eine Mischung aus offenen beziehungsweise weitläufigen Arealen und linearen Abschnitten.

Großen Wert legen die Entwickler zudem auf ein hohes Maß an spielerisches Freiheit. Wie Anderson betont, ist es in den Missionen nämlich euch selbst überlassen, wie ihr diese in Angriff nehmt. Sowohl der Stealth-Ansatz als auch offene Auseinandersetzungen sind demnach möglich.

Was würde Indy tun?

„Es ist eine Mischung aus eher linearen Abschnitten und offeneren, großen Bereichen“, sagte Jens Andersson. „In diesen großen Bereichen können Sie auswählen, welche Missionen Sie angehen möchten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Wir haben viele verschiedene Optionen in Bezug auf Stealth, Nahkampf und sogar Schusswaffenkampf.“

„Wir haben versucht, dem Spieler die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden: Was würde Indy hier tun?“, heißt es weiter. Um die Atmosphäre der „Indiana Jones“-Filme einzufangen, dürfen natürlich auch zahlreiche Geheimnisse, die abseits der Haupthandlung auf ihre Entdeckung warten, nicht fehlen.

Andersson führte aus: „Weil dieses Spiel so offen ist, denken wir etwas anders über die Wiederspielbarkeit nach als bei den Wolfenstein-Titeln. Wir erlauben es Ihnen tatsächlich, zurückzugehen und vorherige Bereiche erneut zu besuchen, sodass Sie wirklich alle dort vorhandenen Inhalte erkunden und das Spiel zu 100 Prozent durchspielen können.“

„Wir haben ein Journal, das ein wichtiges Werkzeug in diesem Titel ist. Es beginnt leer und Sie füllen es nach und nach aus. Die Idee ist, dass Sie, wenn es vollständig gefüllt ist, alles gesehen haben, was das Spiel zu bieten hat.“

PS5-Spieler müssen sich etwas länger gedulden

„Indiana Jones und der große Kreis“ erscheint am 9. Dezember 2024 zeitexklusiv für den PC und die Xbox Series X/S. Die PS5 ist laut Bethesda Softworks im Frühjahr 2024. Während der Publisher bezüglich des Releasezeitraums auf der PS5 nicht näher ins Detail ging, möchten die Kollegen von The Verge in Erfahrung gebracht haben, dass es auf der Sony-Konsole im April so weit ist.

Kurz nach der Enthüllung des Releasetermins für den PC und die Xbox-Konsolen stellte Bethesda Softworks die Collector’s Edition zu „Indiana Jones und der große Kreis“ vor. Diese umfasst einen Globus und weitere exklusive Inhalte.

Alle weiteren Details zu den Inhalten der Sammlerausgabe findet ihr hier.

