Indiana Jones: Entwickler über den Umfang, einen Foto-Modus & anpassbare Schwierigkeitsgrade

In einem Interview nannte Machine Games' Creative Director Axel Torvenius diverse interessante Details zum in Kürze erscheinenden Action-Titel "Indiana Jones und der große Kreis". Diese drehten sich unter anderem um Themen wie den Umfang oder einen Foto-Modus.

In nicht einmal zwei Wochen erscheint der von Machine Games entwickelte Action-Titel „Indiana Jones und der große Kreis“ für den PC und die Xbox Series X/S. Die PS5-Version folgt bekanntermaßen etwas später.

Anlässlich der nahenden Veröffentlichung stellte sich Creative Director Axel Torvenius im Interview mit Minnmax diversen Fragen. Beispielsweise drehte sich das Interview um den Umfang von „Indiana Jones und der große Kreis“. Eine konkrete Spielzeit nannte Torvenius zwar nicht, wies jedoch darauf hin, dass wir es beim neuen Abenteuer von Indy mit dem „größten und umfangreichsten Spiel“ in der Geschichte von Machine Games zu tun haben.

Wie ein Blick auf „How long to beat“ verrät, hatte diesen Titel bislang „Wolfenstein 2: The New Colossus“ inne. Wer in dem Shooter wirklich alles sehen wollte, war mehr als 30 Stunden beschäftigt. Wer sich lediglich auf die Story konzentrierte, war hingegen zehn bis zwölf Stunden beschäftigt.

Machine Games nennt erste Details zu DLCs

Abseits der Geschichte werdet ihr in „Indiana Jones und der große Kreis“ die Möglichkeit erhalten, die umfangreichen Areale der Spielwelt zu erkunden und nach Geheimnissen zu durchforsten. Ein Element, das die Spielzeit spürbar erhöhen wird. Bei den Inhalten zum Launch wird es übrigens nicht bleiben.

Bereits im August kündigte Bethesda nämlich an, dass Machine Games an der „The Order of Giants“ genannten Erweiterung arbeitet, die irgendwann nach dem Launch des Action-Titels folgt.

Bezüglich „The Order of Giants“ führte Torvenius aus, dass sich die Spieler auf eine Download-Erweiterung freuen dürfen, bei der Machine Games den Fokus auf die narrative Erfahrung verlagerte. Zudem versprach der Creative Director, dass sich das Add-on hinsichtlich der Geschichte und der Spielerfahrung nahtlos in das Hauptspiel einfügen wird.

„Was wir derzeit über den DLC sagen können, ist, dass er ein sehr stark narrativ getriebenes, einzigartiges Erlebnis sein wird, das sehr gut zur Hauptkampagne passt“, so Torvenius.

Wie steht es um einen Foto-Modus?

Abschließend beantwortete Machine Games‘ Creative Director die Frage nach einem möglichen Foto-Modus. Während dieser in zahlreichen aktuellen Triple-A-Titeln zu finden ist, gehen Fans eines solchen Modus in „Indiana Jones und der große Kreis“ leider leer aus.

Wie Torvenius bestätigte, wird das neue Abenteuer von Indiana Jones nämlich keinen klassischen Foto-Modus enthalten.

Stattdessen müsst ihr euch mit Indys Kamera arrangieren, mit der ihr im Spiel Fotos (keine Selfies) schießen und diese anschließend speichern könnt. Ob ein Foto-Modus zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden könnte, verriet Torvenius nicht.

„Indiana Jones und der große Kreis“ erscheint am 9. Dezember 2024 in einer ungeschnittenen Fassung für den PC und die Xbox Series X/S. Die PS5 ist etwas später an der Reihe.

Unbestätigten Berichten zufolge könnte es hier im April 2025 so weit sein.

