Indiana Jones und der große Kreis: Reichlich Gameplay und Indy-Flair im offiziellen Launch-Trailer

Während Abenteurer auf dem PC und der Xbox Series X/S in wenigen Tagen loslegen dürfen, werden PS5-Spieler erst 2025 mit "Indiana Jones und der große Kreis" versorgt. Dies soll uns natürlich nicht davon abhalten, euch den heute veröffentlichten Launch-Trailer zu präsentieren.

Mit „Indiana Jones und der große Kreis“ kehrt der legendäre Archäologe in wenigen Tagen in die Welt der Videospiele zurück. Passend zum nahenden Release des Action-Titels für die Xbox Series X/S und den PC stellte MachineGames heute den offiziellen Launch-Trailer bereit.

Der besagte Trailer bringt es auf eine Laufzeit von mehr als drei Minuten und ermöglicht uns kurz vor dem Release von „Indiana Jones und der große Kreis“ einen ausführlichen Blick auf Indys neues Abenteuer. So sind nicht nur unterschiedliche Charaktere zu sehen, die in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen.

Auch einen Blick auf geheimnisvolle Schauplätze und das Kampfgeschehen ermöglichen uns die Entwickler.

Der größte Titel in der Geschichte von MachineGames

In einem kürzlich geführten Interview lieferte uns Creative Director Axel Torvenius weitere Details zu „Indiana Jones und der große Kreis“. Demnach handelt es sich beim neuen Abenteuer von Indy um den größten beziehungsweise umfangreichsten Titel in der Geschichte von MachineGames.

Eine konkrete Spielzeit nannte Torvenius in diesem Zusammenhang zwar nicht, allerdings versprach MachineGames bereits im Sommer eine umfangreiche Spielwelt, in der zahlreiche Geheimnisse auf ihre Entdeckung warten. Ein Journal verrät euch, in welchen Gebieten ihr noch nicht alle Geheimnisse entdeckt habt.

Weiter hieß es, dass es in „Indiana Jones und der große Kreis“ möglich ist, abgeschlossene Gebiete beliebig oft zu besuchen, um noch offene Aufgaben abzuschließen oder Sammelgegenstände zu finden. Auf einen Foto-Modus müsst ihr dabei zumindest zum Launch verzichten. Wie MachineGames vor wenigen Tagen einräumte, wird es in dem Action-Titel nämlich keinen Foto-Modus geben.

Stattdessen müssen sich die Spieler mit Indys Ingame-Kamera arrangieren, mit der allerdings auch keine Selfies geschossen werden können.

Eine ungeschnittene Version für den deutschen Markt

„Indiana Jones und der große Kreis“ erscheint am 9. Dezember 2024 für den PC und die Xbox Series X/S. Die Umsetzung für die PS5 lässt noch etwas länger auf sich warten und folgt 2025. Unbestätigten Berichten zufolge könnte es auf Sonys Konsole im April 2025 so weit sein. Auf allen Plattformen erscheint der Action-Titel hierzulande in einer ungeschnittenen Fassung.

„Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Indiana Jones und der Große Kreis eine USK 16-Einstufung erhalten hat und das Spiel als ungeschnittene Version in Deutschland erscheinen wird“, bestätigte Bethesda Softworks im September.

