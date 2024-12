Indiana Jones und der große Kreis: Erste Informationen zur The Order of Giants-Erweiterung enthüllt

In wenigen Tagen kehrt der kultige Archäologe Indy mit "Indiana Jones und der große Kreis" auf die Bildschirme zurück. Doch nach dem neuen Abenteuer ist noch kein Ende in Sicht: Entwickler MachineGames hat nun erste Details zur geplanten Erweiterung "The Order of Giants" verraten, die Indy in die verbogene Geschichte Roms eintauchen lassen werden.

Mit „Indiana Jones und der große Kreis“ wird in einigen Tagen das bislang umfangreichste Spiel von Entwickler MachineGames veröffentlicht, sodass sich Spieler auf ein langes Singleplayer-Spektakel freuen können. Doch auch nach dem Abenteuer wird für Indy noch kein Ende in Sicht sein: Bereits auf der Gamescom 2024 im August kündigten die Macher eine Erweiterung namens „The Order of Giants“ an, zu der nun die ersten Informationen enthüllt wurden.

Die Geheimnisse des antiken Roms

So wird der DLC für „Indiana Jones und der große Kreis“ den Kult-Archäologen in die verborgene Geschichte des antiken Roms eintauchen lassen. Wie Lead Narrative Designer Tommy Tordsson Björk jetzt gegenüber Gamerant verraten hat, dürfen sich die Spieler auf „ein spannendes Abenteuer freuen, das Indy würdig sein wird.“

Er führt aus: „Das einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir einige der Mythen, die man im Vatikan kennenlernt, untersuchen und mehr über die verborgene Geschichte Roms herausfinden werden.“

Demnach sollten Spieler bereits in „Indiana Jones und der große Kreis“ die Augen offen halten, sobald sie den Vatikan erreichen. Dort werden nämlich Mythen und Hinweise auftauchen, die bereits mit der kommenden Geschichte von „The Order of Giants“ verknüpft sind.

Wie die Erweiterung letztendlich in die Hauptgeschichte des heiß erwarteten Action-Adventures eingebunden wird, wollte Entwickler MachineGames zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht verraten. Ob es bei einer einzigen Story-Erweiterung bleiben wird, ist ebenfalls noch unbekannt.

Erscheinen wird „Indiana Jones und der große Kreis“ am 9. Dezember 2024 – zunächst aber nur für die Xbox Series S/X und den PC. Eine Umsetzung für Sonys PlayStation 5 wird aller Voraussicht nach im kommenden Frühjahr folgen. Das genaue Datum steht bislang noch aus.

Aktuell können sich interessierte Spieler aber mit dem frisch veröffentlichten Launch-Trailer zu Indiana Jones und der große Kreis in die richtige Stimmung bringen. Übrigens: Auch wenn das Kampfgeschehen im Spiel aus der Ego-Perspektive etwas chaotisch wirken mag – laut Bethesda und MachineGames ist es eine bewusste Entscheidung des Entwicklerteams.

