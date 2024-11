Call of Duty Black Ops 6: PlayStation- und Steam-Verkäufe erheblich zugelegt – Treyarch nennt Zahl

Call of Duty Black Ops 6:

“Call of Duty: Black Ops 6" verzeichnet auf PS5 und PS4 sowie via Steam einen erheblichen Verkaufszuwachs, wie Treyarch mitteilt. Aber wie steht es um die Xbox-Konsolen?

“Call of Duty: Black Ops 6” legte einen erfolgreichen Launch hin, wie Activision-Blizzard kurz nach der Veröffentlichung des Shooters bekannt gab. Im Fokus standen dabei die Spielerzahlen, die nicht zuletzt von der Day-One-Aufnahme in den Game Pass profitieren konnten.

In einem Interview mit der BBC sprach Treyarch-Entwickler Miles Leslie mittlerweile auch über die Verkäufe des diesjährigen Shooters. Dabei klammerte er die Xbox-Plattform aus.

Verkäufe gehen auf PlayStation und Steam durch die Decke

Die Verkäufe der Versionen von “Call of Duty: Black Ops 6” für PlayStation und Steam übertreffen laut Leslie die des 2023er “Modern Warfare 3” um satte 60 Prozent.

Hierbei ist zu beachten, dass der Vorjahrestitel der erfolgreichen Reihe weniger populär als erwartet war. Der Metascore pendelte sich bei einem Wert von 56 ein, was auch ein Resultat der geänderten Pläne ist. Berichten zufolge war “Modern Warfare 3” einst als Addon für “Modern Warfare 2” angedacht, wurde später aber in einen mehr oder weniger vollwertigen Titel umgewandelt.

Im Gegensatz zu den PlayStation- und Steam-Plattformen scheint auf den Xbox-Konsolen kein derartiger Anstieg der Verkäufe erfolgt zu sein, was allerdings ein zu erwartendes Ergebnis der Day-One-Aufnahme von “Call of Duty: Black Ops 6” in den Xbox Game Pass ist.

Weltweite Angaben liegen bisher nicht vor – jedoch erste Erhebungen aus Großbritannien, wo die PS5 und PS4 auf einen Anteil von 75 Prozent Verkäufe kommen, die Xbox-Konsolen aber nur auf einen Anteil von zehn Prozent.

Die weiteren Zahlen sind in der folgenden Meldung zusammengefasst:

Die UK-Zahlen zeigen auch, dass der Absatz der Xbox-Version von “Call of Duty: Black Ops 6” gegenüber “Modern Warfare 3” um 67 Prozent zurückging, was verglichen mit PlayStation und Steam eine gegensätzliche Entwicklung ist.

Hier ist es entscheidend, ob die Nutzung des Shooters über den Game Pass langfristig für höhere Mitgliedszahlen sorgt, da die Kalkulation sonst nicht aufgeht. In Großbritannien wurde plattformübergreifend ein Rückgang der Verkäufe um 46 Prozent gegenüber “Modern Warfare 3” und um 15 Prozent gegenüber “Modern Warfare 2” verzeichnet. Das ist die Lücke, die der erhoffte Game-Pass-Zuwachs am Ende füllen muss.

Laut Treyarch-Entwickler Miles Leslie konnte man letztlich feststellen, dass der Xbox Game Pass einstige Spieler in den Shooter zurückbrachte: “Wir haben festgestellt, dass es Leuten, die vielleicht unentschlossen waren, vielleicht Reibereien erlebten oder sagten, dass sie es schon lange nicht mehr gespielt haben, ermöglicht hat, tatsächlich zurückzukommen und das Spiel auszuprobieren“, betonte er gegenüber BBC.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren