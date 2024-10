Black Ops 6: Laut Microsoft der größte Call of Duty-Launch aller Zeiten

In der letzten Woche erschien "Call of Duty: Black Ops 6" für die Konsolen und den PC. Wie Microsofts CEO Satya Nadella im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen bestätigte, feierte Treyarch mit "Black Ops 6" nicht weniger als den größten Launch der Seriengeschichte.

In dieser Woche erreichten uns die ersten Statistiken zum Verkaufsstart von „Call of Duty: Black Ops 6“. Wie GamesIndustry.biz berichtete, startete „Black Ops 6“ im britischen Einzelhandel zehn Prozent schwächer als „Modern Warfare 3“ im letzten Jahr.

Eine Entwicklung, die quasi ausschließlich auf die Tatsache zurückzuführen sei, dass „Call of Duty: Black Ops 6“ als erster Ableger der Serie Day One über den Xbox Game Pass angeboten wird. Im Rahmen der Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal ging Microsofts CEO Satya Nadella auf den Release von „Black Ops 6“ ein und sprach von nicht weniger als dem größten Launch in der Geschichte von „Call of Duty“.

Konkrete Verkaufszahlen nannte der Microsoft-CEO in diesem Zusammenhang allerdings nicht.

Xbox Game Pass profitiert von Black Ops 6

Ohne bezüglich der bisherigen Absatzzahlen näher ins Detail zu gehen, sprach Nadella davon, dass der Start von Black Ops 6 einen „Rekord für Spieler am ersten Tag“ aufgestellt habe.

Darüber hinaus profitierten die Abozahlen des Xbox Game Pass von der Tatsache, dass der Shooter für den bisher größten Zuwachs an Abonnenten zum Release eines neuen Titels sorgte.

Und noch ein weiterer Meilenstein wurde dank „Black Ops 6“ erreicht. Weltweit verkauften sich die diversen „Call of Duty“-Titel mehr als 500 Millionen Mal. Erfolgreicher ist nur noch Nintendos „Mario“-Franchise“.

Ähnlich äußerte sich Microsoft bereits im September 2023, als Bethesdas Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“ für den PC und die Xbox Series X/S erschien. Ebenfalls Day One im Xbox Game Pass.

Auch im letzten Jahr wies Microsoft darauf hin, dass der Release „einen Rekord für die meisten Game Pass-Abonnements aufgestellt hat, die jemals an einem einzigen Tag den Dienst abonnierten“.

Spielesparte wächst – Hardware bricht erneut ein

Wie Microsoft im Zuge der aktuellen Geschäftszahlen bestätigte, legte die hauseigene Spielesparte im abgelaufenen Quartal unter dem Strich um 43 Prozent zu. Eine Entwicklung, die zum einen auf die Übernahme von Activision Blizzard und die diversen Titel des Publishing-Riesen zurückzuführen ist.

Darüber hinaus trugen erfolgreiche Third-Party-Veröffentlichungen wie „EA Sports College Football 25“ und „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ zur positiven Entwicklung bei. Als Sorgenkind entpuppte sich erneut die Xbox-Hardware, deren Umsatz im Vergleich mit dem Vorjahresquartal um 29 Prozent einbrach.

Eine Entwicklung, die Analysten nur wenig überraschte, da die Xbox Series X/S zuletzt weiter mit rückläufigen Verkaufszahlen zu kämpfen hatte.

