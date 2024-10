Microsoft Gaming: 43-prozentiger Zuwachs, aber die Hardware schwächelt

Microsoft verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (bis September 2024) einen deutlichen Anstieg der Gaming-Einnahmen. Dieser Zuwachs ist in erster Linie auf die Akquisition von Activision Blizzard im Oktober 2023 zurückzuführen, durch die bekannte Franchises wie „Call of Duty“ und „World of Warcraft“ in das Portfolio des Technologieriesen integriert wurden.

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Gaming-Umsätze um satte 43 Prozent. Rückläufige Zahlen musste Microsoft im Bereich der Xbox-Hardware hinnehmen, was den Wandel hin zu einem Multiplattform-Publisher beschleunigen dürfte.

Hardware-Umsatz bricht um 29 Prozent ein

Die Einnahmen im Bereich der Xbox-Dienste und -Inhalte stiegen im vergangenen Quartal um 61 Prozent. Der Großteil dieser Steigerung ist (mit 53 Punkten des Nettoeffekts) zwar auf Activision Blizzard zurückzuführen, jedoch trugen auch Veröffentlichungen von Drittanbietern wie „EA Sports College Football 25“ und „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ zur positiven Entwicklung bei.

Auch die Multiplattformstrategie trägt Früchte, allerdings auch hier vorrangig durch die Übernahme von Activision Blizzard. „Die Verkaufszahlen bei PlayStation und Steam stiegen im Vergleich zum Vorjahr um über 60 Prozent. Das spricht für unsere Strategie, Gamer dort abzuholen, wo sie sind, indem wir ihnen ermöglichen, mehr Spiele auf den Bildschirmen zu spielen, vor denen sie ihre Zeit verbringen“, betonte Microsoft-CEO Satya Nadella in diesem Zusammenhang.

Durch die gestiegene Nachfrage nach Inhalten und Services konnte Microsoft die Umsatzeinbußen bei der Xbox-Hardware kompensieren. Die Einnahmen gingen um 29 Prozent zurück. Hier wies ein Bericht des Marktforschungsunternehmens Circana im September darauf hin, dass die Verkäufe der leistungsstärkeren und teureren Xbox Series X die der Series S in den USA überholt haben. Verkaufszahlen liegen nicht vor.

Wachstum mit Inhalten und Diensten angestrebt

Hardware scheint zumindest für die oberste Führung von Microsoft keine zentrale Rolle mehr zu spielen. „Ein Jahr, nachdem wir die Übernahme von Activision Blizzard King abgeschlossen haben, konzentrieren wir uns auf den Aufbau eines Unternehmens, das auf langfristiges Wachstum ausgerichtet ist, das durch Inhalte und Dienste mit höheren Margen vorangetrieben wird“, erklärte Nadella.

Man habe bereits im vergangenen Quartal neue Rekorde bei den monatlich aktiven Nutzern aufgestellt. Und auch der Game Pass wurde beflügelt, was nicht zuletzt ein Resultat der Preiserhöhung sein dürfte.

„Der Game Pass hat im ersten Quartal einen neuen Rekord für den Gesamtumsatz und den durchschnittlichen Umsatz pro Abonnent verzeichnet. Und wenn wir nach vorn blicken, war unser geistiges Eigentum in unseren Studios noch nie so stark“, lautet die weitere Aussage des Microsoft-CEOs.

Insgesamt erzielte Microsoft als Gesamtkonzern im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz von 65,6 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

