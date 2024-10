Zukunft von Xbox: Für Microsoft-CEO Satya Nadella nur eine Randnote

Microsoft-CEO Satya Nadella setzt stark auf Künstliche Intelligenz (KI) und andere Kernbereiche, während die Xbox-Sparte in der letzten Mitteilung an Aktionäre eher beiläufig erwähnt wird. Was sagt das über die Zukunft aus?

In seiner aktuellen Mitteilung an Aktionäre beschreibt Microsoft-Chef Satya Nadella eine Vision für die Zukunft des Unternehmens. Während künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle spielt, wird die Gaming-Sparte, insbesondere Xbox, nur am Rande thematisiert.

Nadellas Fokus liegt vielmehr auf der Entwicklung und Integration von KI in Produkte wie Azure und Microsoft 365. Sie soll das Unternehmen künftig vorantreiben.

Große Franchises und KI-Bemühungen

Die Bedeutung der KI in Microsofts Strategie zeigt sich in Nadellas Äußerungen. „Microsoft hat drei führende Plattformen entwickelt, mit denen unsere Kunden ihre Chancen in diesem aufkommenden Zeitalter maximieren können“, erklärte Nadella.

Dazu zählen Copilot als Schnittstelle und Benutzeroberfläche, der Copilot-Stack sowie Geräte, die speziell für das KI-Zeitalter entwickelt wurden. Copilot ist für diverse Geschäftsanwendungen und Produkte konzipiert, darunter die cloudbasierte Plattform Azure.

Der Begriff Xbox kommt in Nadellas Ansprache hingegen nur einmal vor und fokussiert sich auf das Cloud-Gaming. Der Microsoft-CEO verwies zunächst darauf, dass der Konzern mittlerweile über 20 Franchises besitzt, die in der Vergangenheit einen Umsatz in Milliarden-US-Dollar-Höhe generiert haben.

Besonders hob er das Xbox Cloud Gaming hervor, das Microsoft zunehmend auch für Spiele außerhalb des Xbox Game Pass-Abonnements zugänglich macht. Diese Entwicklung soll das Cloud-Gaming für eine breitere Nutzerbasis öffnen und könnte eine langfristige Rolle in Microsofts Gaming-Strategie einnehmen – vor allem auf Mobile-Plattformen.

Nadella im Wortlaut: „Wir bringen großartige Spiele zu mehr Menschen auf mehr Geräten. Mit unserer Übernahme von Activision Blizzard King, die im Oktober 2023 abgeschlossen wurde, haben wir Hunderte Millionen Spieler zu unserem Ökosystem hinzugefügt. Wir haben jetzt 20 Franchises, die insgesamt einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar erzielt haben – von Candy Crush, Diablo und Halo bis hin zu Warcraft, Elder Scrolls und Gears of War.“

Multiplattform-Strategie wird fortgesetzt

Insgesamt scheint die Xbox-Strategie klar in eine Multiplattform-Richtung zu gehen. So erinnert Nadella im neusten Bericht einmal mehr daran, dass Xbox-Titel mittlerweile auch auf Nintendo Switch und PlayStation verfügbar sind. Und dieser Ansatz soll ausgeweitet werden.

„Mit Xbox Cloud Gaming entwickeln wir weiterhin Innovationen, um Spielern mehr Möglichkeiten zu bieten, die Spiele zu erleben, die sie lieben – wo, wann und wie sie wollen. Schließlich haben wir vier unserer beliebtesten Titel zum ersten Mal auf Nintendo Switch und Sony PlayStation gebracht, während wir unsere Inhalte weiterhin auf neue Plattformen ausweiten“, lautet der zweite Teil des kurzen Statements zur Gaming-Sparte.

Ein langfristiger Hardware-Fokus auf die Xbox klingt weiterhin fraglich, auch wenn für die nächste Konsolengeneration etwas geplant ist. Zunächst verweilen neue Modelle der Xbox Series X und Xbox Series S im Handel, allerdings ohne Leistungsboost, wie er mit der PS5 Pro geboten wird.

Jez Corden von Windows Central betrachtet den neusten Bericht zumindest in Bezug auf die Zukunft der Xbox ziemlich skeptisch. “Microsofts Xbox-Strategie könnte dazu führen, die Xbox-Hardware zu vernichten, so wie Nadella das Windows Phone vernichtet hat (und in ein paar Jahren wahrscheinlich auch das Surface vernichten wird). Aber die frühe Partnerschaft mit OpenAI hat es geschafft, mit Konkurrenten Schritt zu halten, die zunehmend erforschen, wie man große Sprachmodelle in großem Maßstab kommerzialisieren kann.”

Black Ops 6 und der Game Pass könnten die Weichen stellen

Auch Analysten sind sich unsicher, ob die aktuellen Schritte eine sichere Xbox-Zukunft versprechen. Dr. Serkan Toto verwies in diesem Zusammenhang auf die Abhängigkeit des Unternehmens von neuen Abo-Strategien im Xbox Game Pass.

Ob Blockbuster wie „Call of Duty: Black Ops 6“ tatsächlich das gewünschte Wachstum bringen, bleibt abzuwarten. Sollte das Abonnementmodell nicht den erwarteten Erfolg erzielen, könnte Microsofts Gaming-Bereich weiter unter Druck geraten, wie Toto hervorhob:

Die schwächelnde Gaming-Sparte sei letztlich ein Faktor für den milliardenschweren Deal mit Activision Blizzard gewesen. Der Erfolg dieser Akquisition wird maßgeblich davon abhängen, ob die Integration neuer Titel langfristig genügend Abonnenten anzieht und die Umsätze steigert.

Unabhängig von der Xbox schaut zumindest der Microsoft-CEO in eine sichere Zukunft: In diesem Jahr wird Satya Nadellas Vergütungspaket (größtenteils in Aktien) satte 78,1 Millionen US-Dollar betragen.

