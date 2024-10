Xbox Series X/S: 350 bis 650 Euro – Microsoft veröffentlicht neue Modelle

Einige Monate nach der offiziellen Ankündigung stehen die neuen Versionen der Xbox Series X sowie der Xbox Series S zum Kauf bereit. Diese dürften vor allem aufgrund ihres Designs ein kleiner Blickfang in den Zimmern der Konsolen-Fans sein.

Wie viel kosten die neuen Xbox-Konsolen?

Bei den neuen Modellen der Xbox Series X und Xbox Series S hat Microsoft für nahezu jeden Geldbeutel etwas zu bieten. Am tiefsten müssen die Käufer für die Series X in der Special-Edition „Galaxy Black“ in die Tasche greifen. Diese bietet zwar neben der hübschen Farbe eine SSD mit einer Kapazität von 2 Terabyte, schlägt aber auch mit beachtlichen 649,99 Euro zu Buche. Übrigens ist sie mit einem Disk-Laufwerk ausgestattet.

Die Xbox Series X in der Farbe „Robot White“ kommt hingegen ohne Disk-Laufwerk daher. Außerdem hat sie eine SSD mit lediglich einem Terabyte zu bieten. Im Gegenzug ist die Digital Edition mit 449,99 Euro deutlich günstiger als die zuvor erwähnte Special-Edition.

Wem das noch immer viel zu teuer ist, greift alternativ zur „kleinen“ Xbox Series S, die ebenfalls mit einer 1 Terabyte großen SSD daherkommt und in „Robot White“ erstrahlt. Die Modelle sind ab sofort im Handel oder über den offiziellen Microsoft Store erhältlich. Wir haben alle wichtigen Details in einer schicken Übersicht zusammengefasst.

Xbox Series X – 2 TB Galaxy Black

2 Terabyte SSD

„Galaxy Black“-Design

Disc-Laufwerk

Preis: 649,99 Euro

Xbox Series X – 1 TB Digital Edition

1 Terabyte SSD

Rein digitale Version ohne Disk-Laufwerk

„Robot White“-Design

Preis: 449,99 Euro

Xbox Series S – 1 TB

1 Terabyte SSD

„Robot White“-Design

Preis: 349,99 Euro

