Xbox Series X/S: Microsoft stellt den Verkauf in der ersten Region ein – Gerücht

Nachdem bereits im Sommer das Gerücht aufkam, dass Microsoft den Verkauf der Xbox Series X/S in ausgewählten Regionen einstellen will, soll es nun konkret werden. Einem Bericht zufolge gehört Saudi-Arabien zu den ersten Ländern, in denen Microsoft diesen drastischen Schritt umsetzt.

Die vergangenen Monate machten immer wieder deutlich, dass die Xbox Series X/S im Konsolenrennen zunehmend den Anschluss an die PS5 verliert. So auch im September 2024, in dem die europäischen Verkaufszahlen der Xbox Series X/S im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um mehr als 50 Prozent zurückgingen.

Aktuellen Berichten zufolge könnte Microsoft in der ersten Region mit einem drastischen Schritt auf die anhaltend schwachen Verkaufszahlen der Xbox-Konsolen reagiert haben. Wie Mohammed Albisimi, Gründer und Managing Director von True Gaming, angibt, sollen ihm mehrere führende Handelsketten in Saudi-Arabien bestätigt haben, dass Microsoft den Verkauf von Xbox-Konsolen in dem Land einstellt.

Auch Distributoren werden laut Albisimi nicht mehr in der Lage sein, Xbox Series X/S-Konsolen in Saudi-Arabien zu bestellen und weiterzuverkaufen.

Offiziell bestätigt wurde noch nichts

Eine offizielle Betätigung seitens Microsoft liegt noch nicht vor. Laut Albisimi soll der Konzern auch auf Nachfrage eine Stellungnahme verweigern. Dies spreche dafür, dass die Angaben der Händler korrekt seien.

„Nach den Informationen, die ich erhalten habe, hat Microsoft große Geschäfte in Saudi-Arabien offiziell darüber informiert, dass der Verkauf von Xbox-Geräten in Saudi-Arabien eingestellt wird“, so Albisimi.

„Auch Vertriebspartner werden das Gerät nicht mehr beziehen können“, heißt es weiter. „Ich habe Microsoft vor ein paar Wochen um eine Stellungnahme dazu gebeten. Sie haben sich jedoch geweigert, eine abzugeben. Ich denke, wenn an den Gerüchten nichts dran wäre, hätten sie dies leicht dementieren können.“

Erschwerend kommt hinzu, dass die Gerüchte um einen möglichen Verkaufstopp der Xbox-Konsolen im Mittleren Osten nicht zum ersten Mal auftauchen.

Verkaufszahlen im Mittleren Osten sollen enttäuschen

Beispielsweise berichtete Tom Warren von The Verge bereits im Sommer darüber, dass Microsoft plane, den Verkauf von Xbox-Konsolen in ausgewählten EMEA-Regionen einzustellen. Zu den EMEA-Märkten gehören Europa, der Mittlere Osten und Afrika.

Eine Entscheidung, die laut Warren auf die schwachen Verkaufszahlen der Xbox-Konsolen in den jeweiligen Märkten zurückzuführen ist.

Der Fokus soll zukünftig auf dem PC-Gaming sowie der Vermarktung des Xbox Game Pass und diversem Zubehör liegen. Und noch eine weitere Tatsache untermauert die Gerüchte um den Verkaufstopp in Saudi-Arabien. So bestätigte Microsoft im Rahmen der offiziellen Ankündigung, dass die neuen Xbox Series X/S-Modelle nicht in Saudi-Arabien erscheinen.

Sollte sich Microsoft zu den aktuellen Gerüchten äußern, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

