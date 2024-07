Xbox Series X/S: Microsoft stellt Konsolen-Vermarktung in ausgewählten Ländern ein – Gerücht

In den vergangenen Monaten erreichten uns immer wieder Statistiken, die deutlich machten, dass die Xbox Series X/S auf unterschiedlichen Märkten mit enttäuschenden Verkaufszahlen zu kämpfen hat.

Beispielsweise soll sich die PS5 in Frankreich zwischenzeitlich im Verhältnis von fast 9:1 zur Xbox Series X/S verkauft haben. Auch in Großbritannien und den USA baute die Sony-Konsole ihren Vorsprung zuletzt aus. Wie Tom Warren von The Verge berichtet, könnte Microsoft aus dieser Entwicklung nun erste Konsequenzen ziehen.

Unter Berufung auf eine interne Quelle gibt Warren an, dass Microsoft die Vermarktung der Xbox Series X/S-Konsolen in ausgewählten EMEA-Regionen einstellen könnte. Zu den EMEA-Märkten gehören Europa, der Mittlere Osten und Asien.

Fokus auf PC-Gaming, Game Pass und Zubehör?

Auch wenn Warren darauf hinweist, dass er die Angaben nicht vollständig verifizieren konnte, wurde er von seiner Quelle darüber informiert, dass Microsofts Plan für das neu begonnene Geschäftsjahr darin besteht, den Fokus auf den betroffenen Märkten auf das PC-Gaming, das Cloud-Gaming, den Game Pass und Zubehör wie Controller zu verlagern.

„Microsoft hat in vielen Ländern der EMEA-Region Probleme, Xbox Series S/X-Konsolen zu verkaufen, und der Informant glaubt, dass Microsoft infolgedessen nun weniger Konsolenbestände nach Europa liefern wird“, so Warren weiter.

Die Verantwortlichen von Microsoft wollten sich zu den Angaben von Warren bislang nicht äußern. Daher ist unklar, welche Länder im Zweifelsfall betroffen sind. Allerdings zeichnete sich in den letzten Monaten bereits ab, dass Microsoft seine Strategie im Bereich des Gamings überdenken und neu ausrichten wird.

Dafür sprachen zum einen die vier Xbox-Exklusiv-Titel, die in diesem Jahr für weitere Plattformen wie die PS5 erschienen. Weitere Umsetzungen sind laut diversen Quellen lediglich eine Frage der Zeit.

Xbox-Spiele ohne Konsole spielbar

Darüber hinaus trieb Microsoft in den letzten Wochen seine Marketing-Bemühungen im Bereich des Cloud-Gamings voran. Die dabei dominierende Aussage: „Spiele Xbox-Spiele ohne eine Xbox-Konsole“.

Passend dazu gab das Redmonder Unternehmen in der letzten Wochen bekannt, dass Amazons Fire TV Stick 4K- und Fire TV Stick 4K Max-Geräte ab sofort die Xbox App unterstützen.

Dadurch wird es Spielerinnen und Spielern, die einen der Sticks ihr Eigen nennen, ermöglicht, Xbox-Spiele über die Cloud auf ihre TV-Geräte zu streamen. Um loslegen zu können, sind lediglich ein entsprechender Fire TV-Stick und ein gültiges Xbox Game Pass Ultimate-Abo vonnöten.

Für Neukunden hob Microsoft den Preis des Xbox Game Pass Ultimate in dieser Woche von 14,99 auf 17,99 Euro an. Für Bestandskunden gilt der neue Preis ab dem 12. September 2024.

