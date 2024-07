US-Charts: Sony dominiert dank PC-Version von Ghost of Tsushima – Top 20 veröffentlicht

Das Marktforschungsunternehmen Circana hat für den US-amerikanischen Spielemarkt den neusten Umsatzbericht veröffentlicht. Einmal mehr zeigt sich, dass die Strategie von Sony Interactive Entertainment aufgeht. So konnte sich ein Spiel des Publishers an die Spitze schieben, wobei die zuvor veröffentlichte PC-Version behilflich war.

Ghost of Tsushima schnappt sich den Spitzenplatz der US-Charts

Gemessen an den Umsätzen war “Ghost of Tushima” im Mai das erfolgreichste Videospiel auf dem US-Markt. Es ist nicht der einzige Sony-Titel in der Top 10. Doch auch für Microsoft lief es gut, während Nintendo knapp an der Spitze scheiterte – zumindest unter Berücksichtigung der vorliegenden Zahlen.

Den zweiten Rang schnappte sich das Switch-Spiel “Mario Paper: The Thousand-Year Door”. Womöglich war es im vergangenen Mai sogar das meistverkaufte Spiel. Allerdings flossen die digitalen Zahlen nicht in die Circana-Charts ein.

„[Ghost of Tsushima] hat bei den Verbraucherausgaben für physische und digitale Spieleverkäufe insgesamt etwas mehr bewirkt als die rein physischen Verkäufe von Paper Mario: The Thousand-Year Door“, so Mat Piscatella, Executive Director für Videospiele bei Circana. Weitere Neuerscheinungen in den Top 20 der Bestseller im Mai waren “Homeworld 3” (14.) und “F1 24” (18.).

Sony mit 5 Spielen in der Top 20 vertreten

Schauen wir uns die Platzierungen pro Publisher an, ergibt sich folgendes Bild: Sony Interactive Entertainment ist mit insgesamt fünf Spielen in den Mai-Charts des US-Marktes vertreten. Denn neben “Ghost of Tsushima” auf Platz 1 befinden sich auch “Helldivers 2” (4), “Stellar Blade” (10), “Marvel’s Spider-Man 2” (13) und “Rise of the Ronin” (17) in der Top 20.

Microsoft (Corp) ist mit “Sea of Thieves” (6) und “Fallout 4” (11) gelistet, wobei das zuerst genannte Spiel vom Launch auf PS5-Konsolen profitieren konnte und das zweite Spiel dem übernommenen Publisher und Entwickler Zenimax/Bethesda entstammt. “Call of Duty: Modern Warfare 3” verweilt auf Platz 3, gehört seit der Übernahme von Activision Blizzard aber auch den Redmondern. “Minecraft” – in den Charts nicht als Microsoft-Spiel gelistet – schnappte sich Rang 7, sodass Microsoft Gaming in der Top 20 auf vier Einträge kommt. Nintendo ist zweimal dabei, Electronic Arts dreimal.

Die umsatzstärksten Spiele auf dem US-Markt (Mai 2024):

Rang Vorwoche Spiel 1 71 Ghost of Tsushima 2 NEU Paper Mario: The Thousand-Year Door* 3 3 Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) 4 2 Helldivers 2 5 6 MLB: The Show 24^ 6 4 Sea of Thieves 7 13 Minecraft 8 19 Elden Ring 9 9 Hogwart’s Legacy 10 1 Stellar Blade 11 5 Fallout 4 12 10 EA Sports FC 24 13 20 Marvel’s Spider-Man 2 14 NEU Homeworld 3 15 18 Mario Kart 8* 16 14 Madden NFL 24 17 11 Rise of the Ronin 18 NEU F1 24 19 21 Mortal Kombat 1 20 7 Dragon’s Dogma 2 *) ohne Digitalverkäufe, ^) ohne Digitalverkäufe auf Nintendo und Xbox

Übergreifend betrachtet sanken die Ausgaben für Inhalte im Mai 2024 im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 3,6 Milliarden US-Dollar, da ein Anstieg der Ausgaben für mobile Inhalte um 13 Prozent einen Rückgang der Ausgaben für Konsoleninhalte um 40 Prozent (im Mai 2023 kam „Zelda: Tears of the Kingdom“ auf den Markt) nicht ausgleichen konnte, berichtet Mat Piscatella.

