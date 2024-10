Black Ops 6: Game Pass-Aufnahme drückt die Xbox-Verkäufe – Doch was ist mit der PS5?

Mit "Call of Duty: Black Ops 6" erschien in diesem Jahr zum ersten Mal ein neuer Ableger der Reihe Day One im Xbox Game Pass. Aktuellen Berichten zufolge ließen die Auswirkungen auf die Verkaufszahlen nicht lange auf sich warten.

Ende der letzten Woche veröffentlichten Activision und Treyarch den Shooter „Call of Duty: Black Ops 6“ für die Konsolen und den PC. Zu den Besonderheiten gehört in diesem Jahr die Tatsache, dass wir es bei „Black Ops 6“ mit dem ersten Serienableger zu tun haben, der pünktlich zum Launch über den Xbox Game Pass gespielt werden kann.

Dies warf natürlich die Frage auf, in welchem Umfang die Aufnahme in den Abo-Dienst die Verkäufe des Shooters beeinflussen wird. Eine erste Antwort liefern uns die Software-Charts aus Großbritannien. Wie Christopher Dring von GamesIndustry.biz berichtet, startete „Black Ops 6“ im britischen Einzelhandel zehn Prozent schwächer als „Modern Warfare 3“ im letzten Jahr.

Eine Entwicklung, die laut Dring wenig überraschend auf die Aufnahme in den Xbox Game Pass zurückzuführen ist.

Die PS5-Zahlen bleiben stabil

Wie Dring ergänzte, sind die gegenüber „Modern Warfare 3“ rückläufigen Zahlen von „Black Ops 6“ im britischen Einzelhandel quasi ausschließlich auf die Xbox-Verkäufe zurückzuführen.

Auf der PS5 hingegen blieben die Zahlen im Einzelhandel weitestgehend stabil. Digitale Zahlen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

„Okay, die physischen Verkaufszahlen in Großbritannien für Call of Duty: Black Ops 6 (GfK) sind da. Die Verkaufszahlen zum Start sind im Vergleich zu Modern Warfare 3 um zehn Prozent niedriger. Das liegt fast ausschließlich an einem Rückgang der Verkäufe auf der Xbox, was aufgrund des Game Pass unvermeidlich war“, so Dring.

„Die Verkaufszahlen auf der PS5 bleiben im Jahresvergleich stabil. Digitale Daten folgen.“

Shooter steigt auf dem ersten Platz ein

Trotz der rückläufigen Zahlen stieg „Call of Duty: Black Ops 6“ in Großbritannien in der letzten Woche auf dem ersten Platz der Retail-Charts ein. Dabei verdrängte der Shooter „EA Sports FC 25“ und das ebenfalls in der letzten Woche veröffentlichte „Sonic X Shadow Generations“ auf die weiteren Ränge.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass physische Medien in Großbritannien einen immer kleiner werdenden Anteil annehmen.

Beispielsweise wurden auf der Insel im August 2024 75 Prozent aller verkauften Spiele digital abgesetzt. Daher sollten wir zunächst digitale Zahlen abwarten, ehe wir einschätzen können, wie stark sich die Aufnahme in den Xbox Game Pass auf die Verkaufszahlen von „Black Ops 6“ zum Launch auswirkte.

Zumal Experten davon ausgehen, dass Microsofts Abo-Service langfristig von der zugkräftigen „Call of Duty“-Marke profitieren könnte.

