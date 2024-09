UK-Charts im August 2024: Physische Medien & Konsolen-Verkäufe kriseln

Wie aus den von Games Sales Data veröffentlichten Charts zum August 2024 hervorgeht, gingen die britischen Verkaufszahlen der Konsolen im Vergleich mit dem Vorjahr deutlich zurück. Zudem zeichnet sich bei der Art und Weise, wie Videospiele verkauft werden, in Großbritannien ein deutlicher Trend ab.

In Zusammenarbeit mit Games Sales Data (kurz: GSD) veröffentlichte Gamesindustry.biz die britischen Software-Charts aus dem Monat August 2024. Wie aus den Erhebungen von GSD hervorgeht, wurden auf der Insel im letzten Monat 1,74 Millionen Spiele verkauft.

Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Rückgang von 1,5 Prozent. Eine Entwicklung, die unter anderem auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass lediglich Verkäufe bis zum 24. August 2024 berücksichtigt wurden. Somit spielt das Ende August veröffentlichte „Star Wars Outlaws“ in den aktuellen Charts keine Rolle.

Auch sonst waren große Neuerscheinungen Mangelware. Der erfolgreichste neue Titel in Form von „Madden NFL 25“ stieg im August auf Platz 41 in die Charts ein. In den ersten zwei Wochen verkaufte sich der Titel 31,5 Prozent weniger als der Vorgänger.

Physische Medien weiter auf dem Rückzug

Einen erfolgreichen Monaten feierten 2K Games beziehungsweise der Mutterkonzern Take-Two Interactive. Während sich „GTA 5“ im August die Spitze der britischen Software-Charts schnappte, sicherte sich „GTA Online“ den vierten Platz.

Zudem gelang dem Loot-Shooter „Borderlands 3“ auf dem dritten Rang die Rückkehr in die Charts.

Auffällig ist laut GSD, dass sich der Trend hin zum digitalen Verkauf von Videospielen in Großbritannien weiter verfestigt. Laut den Erhebungen der Marktforscher wurden 75 Prozent aller im August 2024 verkauften Videospiele digital abgesetzt.

Zum Vergleich: Im August 2023 lag dieser Wert noch bei 65 Prozent. Sollte sich die derzeitige Entwicklung fortsetzen, drohe den physischen Medien in Großbritannien der Sturz in die Bedeutungslosigkeit.

Konsolen mit einem schwachen Sommer

Ebenfalls rückläufig waren die Verkäufe der Konsolen. Lediglich 75.000 Konsolen erwarben die britischen Kunden im August 2024. Gegenüber dem Vorjahresmonat ein Rückgang von 45 Prozent. Im Vergleich mit dem Juli 2024 legte die PS5 um vier Prozent zu, während die Verkaufszahlen der Sony-Konsole gegenüber dem August 2023 um 57 Prozent einbrachen.

Die Verkäufe der Nintendo Switch gingen im August um zehn Prozent gegenüber Juli und um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück. Die Zahlen der Xbox Series X/S wiederum blieben im Vergleich mit dem Juli stabil und sorgten dafür, dass die Xbox-Konsolen die Switch im August auf den dritten Platz der Hardware-Charts verwiesen.

Auf Jahresbasis gingen die Zahlen der Xbox Series X/S um 22 Prozent zurück.

Abschließend wurden in Großbritannien im August 516.774 Zubehör-Artikel wie Controller oder der Remote-Handheld PlayStation Portal verkauft, was einem Rückgang von 4,5 Prozent gegenüber Juli und 9,6 Prozent gegenüber dem August des letzten Jahres entspricht.

Die DualSense-Controller bleiben wie schon das ganze Jahr über die meistverkauften Artikel. Bezüglich des generierten Umsatzes hat hier allerdings PlayStation Portal die Nase vorne.

Anbei die Übersicht über die zehn meistverkauften Titel im August.

UK-Charts: Die Top 10 im August 2024 (physisch & digital)

1. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

2. Hogwarts Legacy (Warner Bros)

3. Borderlands 3 (2K Games)

4. Grand Theft Auto Online (Rockstar)

5. EA Sports FC 24 (EA)

6. New Tales From The Borderlands (2K Games)

7. Elden Ring (Bandai Namco)

8. Titanfall 2 (EA)

9. Mafia Trilogy (2K Games)

10. WWE 2K24 (2K Games)

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren