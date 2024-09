PS5 & PS4: Dragon Ball bei Vorbestellern besonders beliebt – Charts

In den kommenden Wochen und Monaten werden einige mit Spannung erwartete Spiele veröffentlicht. Und einen ersten Hinweis auf den möglichen Erfolg liefern die auf dem Vorverkauf basierenden Charts aus dem PlayStation-Store.

Spiele aus bekannten Franchises wie „Dragon Ball“ und „Call of Duty“ dominieren das Feld. Dabei stechen besonders die höherpreisigen Editionen hervor, die oft mit zusätzlichen Inhalten oder Boni aufwarten.

120-Euro-Edition besonders gefragt

Die Spitzenposition nimmt in dieser Woche die „Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition“ ein, die mit einem Preis von 119,99 Euro die Liste anführt. Die offensichtliche Beliebtheit von „Dragon Ball“-Titeln spiegelt sich auch in der Nachfrage nach weiteren Editionen des neuesten Spiels wider, die ebenfalls in den Top-20 vertreten sind. Die Standardversion verweilt auf Rang 4, die Deluxe-Edition folgt direkt dahinter auf Platz 5.

Ebenfalls gefragt ist die „Call of Duty: Black Ops 6 Vault Edition“, die mit einem Preis von 109,99 Euro Platz 3 belegt, knapp hinter der Standardversion des Shooters. Auch Access-Pakete werden nicht selten vorbestellt. So finden sich in den Charts das „Throne and Liberty Standard-Frühzugangspaket“ sowie das „Throne and Liberty Frühzugangspaket Ultimativ“. Hier lockt, wie auch bei vielen der anderen Editionen, ein Frühzugang.

Die Erweiterung „Mortal Kombat 1: Khaos Reigns“, die für 49,99 Euro auf den Markt kommen wird, landete ebenfalls in den Charts der “meistverkauften Vorbestellungen”. Gleiches gilt für „Dragon Age: The Veilguard“ sowie den „Landwirtschafts-Simulator 25“.

“Disney Epic Mickey: Rebrushed” ist letztmalig vertreten. Der Titel wird im Laufe des Tages für PS4 und PS5 freigeschaltet.

Nachfolgend die Rangliste mit den am häufigsten im PlayStation-Store vorbestellten Spielen:

Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition (€119,99) Call of Duty: Black Ops 6 – Cross-Gen-Bundle (€79,99) Call of Duty: Black Ops 6 – Vault Edition (€109,99) Dragon Ball: Sparking! Zero (€79,99) Dragon Ball: Sparking! Zero Deluxe Edition (€109,99) Throne and Liberty: Standard-Frühzugangspaket (€39,99) Throne and Liberty: Frühzugangspaket – Ultimativ (€99,99) Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-Erweiterung (€49,99) Landwirtschafts-Simulator 25 (€59,99) New World: Aeternum (€59,99) Assassin’s Creed Shadows Ultimate Edition (€129,99) NHL 25 Deluxe Edition PS5 (€98,99) Silent Hill 2 Deluxe Edition (€79,99) Disney Epic Mickey: Rebrushed (€59,99) Dragon Age: The Veilguard – Deluxe Edition (€99,99) New World: Aeternum Deluxe Edition (€79,99) Landwirtschafts-Simulator 25 – Year 1 Bundle (€89,99) Silent Hill 2 (€69,99) Throne and Liberty: Frühzugangspaket – Deluxe (€69,99) Dragon Age: The Veilguard (€79,99)

Das könnt euch ebenfalls interessieren:

Besonders hochpreisige Editionen mit zusätzlichen Inhalten und verfrühtem Spielzugang treffen vor dem Launch häufig auf zahlende Kundschaft, wie die neusten Charts einmal mehr verdeutlichen. Das tatsächliche Verkaufsverhältnis dürfte sich nach dem Launch aber zugunsten der Standardversionen verschieben, da der Frühzugang – und somit ein gewisser Kaufanreiz – wegfällt. Die neusten Download-Charts aus dem PlayStation-Store sind hier aufgelistet.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren