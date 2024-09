PS5 & PS4: PS-Plus-Sale mit bis zu 90 Prozent Rabatt

Sony hat im PlayStation-Store auch am heutigen Mittwoch einen neuen Sale gestartet. Das Motto lautet diesmal “Exklusive Rabatte mit PlayStation Plus”. Entsprechend benötigen Sparfüchse eine Mitgliedschaft beim Abodienst, um von den Rabatten profitieren zu können.

Insgesamt ist der Sale recht überschaubar. Weniger als 200 Produkte wurden im Preis gesenkt, darunter Spiele, Editionen und Erweiterungen.

Boote, F1-Flitzer und Mittelaltererlebnisse

Die „F1 24 Champions Edition“ ist derzeit für 59,99 Euro erhältlich, was einem Rabatt von 40 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Preis von 99,99 Euro entspricht. Für Motorsport-Fans bietet dieses Angebot eine gute Gelegenheit, das aktuelle Red-Bull-Desaster zumindest in der virtuellen Welt zu verhindern.

Auch das beliebte Piratenabenteuer „Sea of Thieves“ wurde um 40 Prozent reduziert und ist in der Deluxe-Edition nun für 29,99 Euro im Angebot. Wer mehr möchte, greift zur Premium-Edition. Hier sind es 35,99 statt 59,99 Euro, was ebenfalls einem Rabatt von 40 Prozent entspricht.

Passend zum nahenden Nachfolger können sich Mittelalterfans mit der “Kingdom Come: Deliverance Royal Edition” in Stimmung bringen. Sie kostet im Rahmen des Sales 3,99 statt 39,99 Euro, was einem satten Rabatt in Höhe von 90 Prozent entspricht. Auch die Erweiterungen sind einzeln im Angebot.

Ebenfalls hervorzuheben ist die „Dredge – Digital Deluxe Edition“, die mit einem Preis von 13,49 Euro immerhin 50 Prozent günstiger ist.

Zu den weiteren Angeboten gehören unter anderem:

Skull and Bones Deluxe Edition: 37,99 Euro (-60 %)

37,99 Euro (-60 %) Overcooked! All You Can Eat: 13,99 Euro (-65 %)

13,99 Euro (-65 %) Assassins Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising Bundle: 24,99 Euro (-75 %)

24,99 Euro (-75 %) Cities: Skylines – Remastered: 7,99 Euro (-80 %)

7,99 Euro (-80 %) Visage: 17,49 Euro (-50 %)

17,49 Euro (-50 %) Hello Neighbor 2 Deluxe Edition: 26,99 Euro (-55 %)

26,99 Euro (-55 %) The Sinking City: 4,99 Euro (-90 %)

Das war längst nicht alles: Die komplette Übersicht über den PS-Plus-Sale hält Sony im PlayStation-Store bereit.

PlayStation Plus September-Neuzugänge

Falls das Budget derzeit auch für preisreduzierte Spiele knapp ist: Gestern wurden die neuen Spiele für die Stufen PS Plus Extra und Premium freigeschaltet. Unter den Neuzugängen finden sich Titel für PS4 als auch PS5, darunter das neu veröffentlichte Abenteuerspiel „The Plucky Squire“ und „Under the Waves“.

