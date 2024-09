The Plucky Squire: Neues PS-Plus-Extra-Spiel schlägt sich gut in der Presse

The Plucky Squire:

Der heute veröffentlichte PS-Plus-Extra-Titel "The Plucky Squire" kann in der Presse voll überzeugen. Fast alle Testwertungen sind positiv ausgefallen.

Heute schaltete Sony die September-Spiele für PS Plus Extra und Premium frei. Darunter befindet sich mit „The Plucky Squire“ ein Day-One-Release für das PlayStation-Abo. Seit 18 Uhr könnt ihr euch den Titel herunterladen.

Wie die heute eingereichten Testwertungen demonstrieren, ist das magische Abenteuer von Devolver Digital den Download definitiv wert! Basierend auf 45 verfügbaren Reviews für die PC-Version ist ein Metascore von 85 Punkten zustandegekommen. Für die PS5-Fassung liegen immerhin 14 Wertungen vor, die durchschnittlich bei 80 Punkten liegen und damit ebenfalls überzeugend sind.

Was genau gefällt der Presse so gut am Action-Platformer? Diese Frage beantworten euch die nachfolgend eingebundenen Schlussworte der Tester.

The Plucky Squire ist voller Charme und Positivität

Voll überzeugt zeigt sich God is a Geek, von denen es 90 Punkte gibt: „The Plucky Squire ist ein Spiel, das vor Charme und Positivität nur so strotzt, und die cleveren wort- und buchbasierten Rätsel werden Sie von Anfang bis Ende fesseln.“

Hobby Consolas ist auch zufrieden und hat sich für 87 Punkte entschieden: „The Plucky Squire ist eine der Indie-Überraschungen des Jahres 2024, ein großartiges Spiel in Form und Inhalt, mit originellen Ideen (wie dem Betreten und Verlassen von Seiten) und einer großartigen Inszenierung. Man kann es dafür kritisieren, dass es dazu neigt, Ideen zu wiederholen, aber alles, was es tut, tut es sehr gut und mit einer guten Dosis Spaß auf dem Weg.“

Mit 85 Punkten liegt Voxel genau im Durchschnitt: „The Plucky Squire ist ein unbeschwertes Erlebnis, das dem Spieler mit seinen Überraschungen immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Obwohl es linearer ist als gewünscht, spielt das Spiel ständig mit unseren Erwartungen und erfindet seine Mechanismen auf geniale und unterhaltsame Weise neu.“

Bei Eurogamer entschied man sich für glatte 80 Punkte: „Ein genialer Rätsel-Plattformer, der die Spieler aus einem Kinderbuch in die weite Welt hinausführt.“

Es handelt sich um lediglich vier positive PC-Testberichte von insgesamt 49 Stück. Diese Anzahl macht 86 Prozent aller verfügbaren Wertungen aus. Die restlichen fünf Reviews sind neutral ausgefallen. Ähnlich sieht es bei der PS5 aus, wo 80 Prozent der Testberichte positiv gehalten sind. Eine negative Wertung sehen wir weder auf dem PC noch auf der PS5.

Solltet ihr kein Mitglied bei PS Plus Extra oder Premium sein: „The Plucky Squire“ kostet im Store 29,99 Euro. Den gleichen Preis zahlen die PC-Nutzer auf Steam.

Zum Schluss könnt ihr euch noch den Launch-Trailer ansehen.

