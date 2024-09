Nur 1,99 Euro: Herrenhaus-Horror zum PSN-Bestpreis

Im PlayStation-Store können Horrorfans derzeit ein echtes Schnäppchen machen. Nur noch bis zum 26. September 2024 gibt es das Survival-Horror-Spiel „Tormented Souls“ für PS5 und PS4 zu einem stark reduzierten Preis.

„Tormented Souls“ ist ein Rückblick auf die Anfänge des Survival-Horror-Genres. Das Spiel orientiert sich an Klassikern wie „Resident Evil“ und „Alone in the Dark“ und verbindet moderne Gameplay-Elemente mit klassischem Herrenhaus-Horror.

90 Prozent Rabatt auf Tormented Souls

Aktuell ist „Tormented Souls“ im PlayStation-Store mit einem Rabatt von 90 Prozent erhältlich. Statt des regulären Preises von 19,99 Euro können Käufer das Spiel für nur 1,99 Euro erwerben.

Das Angebot läuft bis zum 26. September um 0:59 Uhr MESZ und ist der bisherige PSN-Bestpreis. Bei einer durchschnittlichen PSN-Bewertung von 4,52 von 5 Sternen, basierend auf 1.966 Nutzerangaben, bietet das Spiel mit dem Rabatt offenbar ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bei Steam-Spielern fand der Horror ebenfalls Anklang. Dort lautet die Durchschnittsbewertung „sehr positiv“. Auf der Bewertungsplattform Metacritic schnitt „Tormented Souls“ hingegen weniger gut ab. Hier kam basierend auf 25 Tests ein Metascore von 72 zustande. Der User-Score wiederum liegt bei 7,9.

Interesse geweckt? Nachfolgend landet ihr direkt auf der Produktseite von „Tormented Souls“:

Kein Platz für schwache Nerven

In „Tormented Souls“ schlüpfen Spieler in die Rolle von Caroline Walker. Während sie am Winterlake das Verschwinden von Zwillingsschwestern untersucht, findet sie sich plötzlich an einem medizinischen Gerät angeschlossen und nackt in einer Badewanne wieder.

Dunkle Mächte und tödliche Kreaturen machen Caroline daraufhin das Leben schwer, während sie sich durch die Gänge eines Herrenhauses bewegt. Rätsel müssen gelöst, Ressourcen kombiniert und tödliche Gefahren überwunden werden, um die Geheimnisse des Winterlake-Anwesens zu lüften.

Nachfolgend der einstige Launch-Trailer:

Der Launch-Trailer feierte bereits im August 2021 Premiere.

Künftige Besitzer, die nicht genug bekommen: Ein Sequel wurde längst angekündigt. Der Launch erfolgt jüngsten Angaben zufolge allerdings erst im kommenden Jahr.

Diese Angebote könnten euch ebenfalls interessieren:

Einmal im PlayStation-Store angekommen, können Spieler ebenfalls die neuesten PlayStation-Plus-Spiele auf die Konsolen packen. Die Essential-Neuzugänge wurden Anfang des Monats freigeschaltet. In dieser Woche folgten die neuen Spiele für die Stufen Extra und Premium.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren