Tormented Souls 2: Der klassische Survival-Horror geht in die nächste Runde – Trailer & Details

Wie der Publisher PQube im Rahmen der Future Game Show bekannt gab, befindet sich mit "Tormented Souls 2" ein Nachfolger zum klassischen Survival-Horror-Abenteuer in Arbeit. Der Release erfolgt 2024.

Im Sommer 2021 veröffentlichte der Publisher PQube mit „Tormented Souls“ ein Survival-Horror-Abenteuer, bei dem sich die verantwortlichen Entwickler von Dual Effect bewusst von klassischen Genre-Vertretern wie „Resident Evil“ und „Silent Hill“ inspirieren ließen.

Während die Wertungen der internationalen Magazine überschaubar ausfielen, kam der Horror-Titel bei den Spielerinnen und Spielern deutlich besser an. Für die Verantwortlichen Grund genug, die Arbeiten an einem Nachfolger in die Wege zu leiten, der auf der Future Game Show offiziell für die Konsolen und den PC angekündigt wurde.

Wie es im Rahmen der Enthüllung hieß, wird es sich auch bei „Tormented Souls 2“ um eine Survival-Horror-Erfahrung der alten Schule handeln. Gleichzeitig wurde versprochen, dass das Feedback zum ersten Teil ausführlich analysiert wurde und bei der Entwicklung des Nachfolgers entsprechend berücksichtigt wird.

Ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten

In „Tormented Souls 2“ übernehmen wir ein weiteres Mal die Kontrolle über die Protagonistin Caroline Walker, die weiter nach Mittel und Wegen sucht, ihre verfluchte Schwester zu retten. Laut den Angaben des Publishers PQube wird Caroline dabei „die „Gänge von verfluchten Klöstern und anderen albtraumhaften Orten erkunden“.

Spielerisch bleiben sich die Macher von Dual Effect treu und setzen erneut auf eine klassische Survival-Horror-Erfahrung im Stil der Neunziger Jahre. Geboten werden feste Kameraperspektiven, ein Fokus auf die Erkundung der Spielwelt und natürlich abwechslungsreiche Rätsel, unter denen sich auch die eine oder andere Kopfnuss befinden wird.

Darüber hinaus kommt es in der Welt von „Tormented Souls 2“ auf einen strategisch klugen Umgang mit den euch zur Verfügung stehenden Ressourcen an, da sowohl Heilgegenstände als auch die Munition rat gesät sind.

„Tormented Souls 2“ erscheint 2024 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Auf Umsetzungen für die alten Konsolen PlayStation 4 beziehungsweise Xbox One und Nintendos Switch wird dieses Mal verzichtet. Anbei der erste Trailer zum Nachfolger.

