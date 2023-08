Madison VR: Trailer gewährt ersten Blick auf PSVR2-Horror

Bloodious Games hat einen Trailer zum PlayStation VR2-Spiel „Madison VR“ veröffentlicht. Er gewährt erste Gameplay-Eindrücke und wird von einem Blogbeitrag begleitet, in dem Alexis Di Stefano, der Gründer des Studios, näher auf die Spielelemente eingeht.

Laut Stefano nutzen die Entwickler die PSVR2-Technologie voll aus, um den Spielern ein neues Level an intensiver Immersion zu bringen. Unterstützt werden dabei das Eye-Tracking-Feature und 3D-Audio sowie die PSVR2-Sense-Controller-Haptik und die adaptiven Trigger.

Eine der bedeutendsten Veränderungen an „Madison VR“ seien die neuen Möglichkeiten, mit der Umgebung zu interagieren, um diese bis ins kleinste Detail zu untersuchen. „Ihr könnt alle möglichen Objekte mit euren eigenen Händen aufheben und damit etwas tun. Seid nur vorsichtig, was ihr aufhebt“, so Stefano.

Kamera kann verborgene Dinge zeigen

Ein zentrales Feature in „Madison VR“ ist die Kamera, die Spieler mit ihren eigenen Händen bedienen. Sobald der Auslöser gedrückt wurde, wird die Kamera den Ausdruck vorne ausgeben. Ihr müsst das Foto mit einer Hand greifen und es dann schütteln, um es schneller zu entwickeln und den Inhalt sehen zu können.

Hierbei ist allerdings zu beachten: Nicht alle Fotografien zeigen etwas Außergewöhnliches. Einige von ihnen werden jedoch „verstörende Informationen bereithalten, die ihr mit bloßem Auge nicht erkennen könnt“.

„In Madison spielt die Instantkamera eine fundamental bedeutsame Rolle, weil sie die Fähigkeit hat, die Welt der Lebenden mit der anderen Seite zu verbinden“, ergänzt Stefano. „Sie bleibt daher in der gesamten Geschichte an eurer Seite. Ihr könnt damit Rätsel lösen, versteckte Geheimnisse in den grausigen Umgebungen aufdecken, Licht in die dunkelsten Ecken werfen und sie als eine Art Rettungsleine in eurem Kampf ums Überleben einsetzen.“

„Madison VR“ wird in der Halloween-Saison physisch und digital für PSVR2 veröffentlicht. Im PlayStation Store kann der Titel bereits auf die Wunschliste gepackt werden. Nachfolgend zeigt der heutige Trailer, was Spieler erwartet:

