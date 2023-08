Daymare 1994 Sandcastle: Atmosphärischer Launch-Trailer stimmt auf den Survival-Horror ein

Mit „Daymare 1994: Sandcastle“ entstand beim italienischen Entwicklerstudio Invader in den vergangenen Monaten ein Prequel zum Survival-Horror-Abenteuer „Daymare 1998“.

Wie die Entwickler kurz nach der offiziellen Ankündigung des Prequels versprachen, nahm sich das Studio das Feedback der Kritiker beziehungsweise der Community zum durchwachsenen „Daymare 1998“ zu Herzen und besserte auf Basis dessen in unterschiedlichen Bereichen nach.

Passend zum nahenden Release Ende des Monats stellte Invader den atmosphärischen Launch-Trailer zu „Daymare 1994: Sandcastle“ bereit. Dieser liefert uns Eindrücke aus dem Horror-Titel und vermittelt uns einen Eindruck von den Bedrohungen, die im Prequel auf uns lauern.

Das Geheimnis eines düsteren Kults

Die Geschichte von „Daymare 1994: Sandcastle“ dreht sich um einen düsteren Kult, der mit seinen Plänen den Frieden der Welt bedroht. Wir schlüpfen in die Rolle der Ex-Spionin Dalila Reyes, die mittlerweile für die H.A.D.E.S (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) genannte Spezialeinheit arbeitet und sich den Schrecken und Monstern stellt, die von dem düsteren Kult entfesselt wurden.

„Bereite dich in Daymare: 1994 Sandcastle darauf vor, dich den härtesten und aggressivsten Feinden zu stellen, die du jemals gesehen hast. Selbst wenn du sicher bist, dass du einen getötet hast, wirst du feststellen, dass er in einer völlig neuen Form und sogar noch tödlicher als zuvor zurückkehren kann“, führen die Entwickler der Invader Studios zu ihrem neuen Werk aus.

Spielerisch versteht sich „Daymare 1994: Sandcastle“ als ein klassischer Survival-Horror-Titel, in dem es auf einen strategisch klugen Umgang mit Ressourcen wie Munition oder Heilgegenständen ankommt.

Nachdem aus dem ursprünglich geplanten Release im Mai 2023 nichts wurde, erscheint „Daymare 1994: Sandcastle“ nun am 31. August 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Eine auf 5.000 Einheiten limitierte Collector’s Edition, die neben dem Spiel Inhalte wie Charakterkarten zu den Hauptdarstellern, drei Emaille-Pins im Design des Titels und ein Sticker-Set umfasst, folgt am 29. September 2023.

