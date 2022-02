Daymare 1994 Sandcastle: Düstere Eindrücke im neuen Demo-Trailer

Im Mai des vergangenen Jahres kündigten die Entwickler der Invader Studios mit „Daymare 1994: Sandcastle“ ihr neuestes Projekt für die Konsolen und den PC an.

Wie es der Name von „Daymare 1994: Sandcastle“ bereits suggeriert, haben wir es hier mit einem Prequel zum Survival-Horror-Abenteuer „Daymare 1998“ zu tun, das 2019 veröffentlicht und von der Community wie den Kritikern eher verhalten aufgenommen wurde. Zumindest auf dem PC beziehungsweise Steam erhalten interessierte Spieler und Spielerinnen ab dem 21. Februar 2022 die Möglichkeit, im Zuge einer spielbaren Demo einen ersten Blick auf „Daymare 1994: Sandcastle“. Passend zum nahenden Release der Demo steht ein frischer Trailer zum Horror-Titel bereit, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Getötete Feinde kehren in neuer Form zurück

Laut der offiziellen Ankündigung kämpfen wir in „Daymare 1994: Sandcastle“ einmal mehr um unser Überleben und sehen uns mit tödlichen Widersachern konfrontiert, bei denen oftmals nicht klar ist, ob sie nach einem Kampf auch wirklich tot sind. Stattdessen kann es vorkommen, dass eure Gegner in einer neuen und stärkeren Form zurückkehren. Ihr übernehmt die Kontrolle über die Spezialagentin Dalila Reyes. Beschrieben wird sie als eine ehemalige Regierungsspionin, die mittlerweile in den Diensten einer Einheit namens H.A.D.E.S (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) steht und den Geschehnissen rund um einen mystischen Kult auf den Grund geht.

„Bereite dich in Daymare: 1994 Sandcastle darauf vor, dich den härtesten und aggressivsten Feinden zu stellen, die du jemals gesehen hast. Selbst wenn du sicher bist, dass du einen getötet hast, wirst du feststellen, dass er in einer völlig neuen Form und sogar noch tödlicher als zuvor zurückkehren kann“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Spielerisch wird sich „Daymare 1994: Sandcastle“ laut den Invader Studios als eine klassische Survival-Horror-Erfahrung verstehen, in der ihr die euch zur Verfügung stehenden Ressourcen strategisch klug einsetzen solltet. Der Release der Vollversion für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S ist für 2022 angesetzt.

