PS5 & Xbox Series X: Native 4K werden laut den Daymare-Entwicklern kein Standard

In einem aktuellen Interview sprachen die "Daymare 1998"-Macher der Invader Studios über die Hardware der neuen Konsolen-Generation. Laut dem Studio sollten wir nicht damit rechnen, dass sich die native 4K-Auflösung in den kommenden Jahren zum Standard auf der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X entwickeln wird.

PS5 & Xbox Series X: Die Konsolen der neuen Generation.

Im Mai dieses Jahres kündigten die Entwickler der Invader Studios mit „Daymare 1994 Sandcastle“ ein Prequel zum Survival-Horror-Titel „Daymare 1998“ an.

In einem aktuellen Interview gingen die Macher der Invader Studios auf verschiedene Themen ein und äußerten sich unter anderem zur Hardware der neuen Konsolen-Generation. Laut Michele Giannone, einem Mitgründer des Studios, sind die Entwickler mit der Hardware der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X weitestgehend zufrieden. Allerdings geht Giannone laut eigenen Angaben nicht davon aus, dass die Hardware der neuen Konsolen ausreicht, um die native 4K-Auflösung auf der PS5 und der Xbox Series X zum neuen Standard zu machen.

Native 4K-Auflösung weiterhin zu hardwarehungrig

„Wir glauben, dass dieser Unterschied bei Indie-Spielen wie unserem leicht zu umgehen ist. Mehr Leistung ist sicherlich immer willkommen, aber wir können uns nicht über das beschweren, was Sony zur Verfügung gestellt hat. Im Moment glauben wir, dass die Microsoft-Konsole am einfachsten eine native 4K-Auflösung erreichen kann, während wir erwarten, dass viele Titel auf der PlayStation 5 in dynamischer Auflösung dargestellt werden“, so Giannone.

Zum Thema: Daymare 1994 Sandcastle: Prequel zu Daymare 1998 angekündigt – Trailer & Details

Weiter heißt es: „Es wird sehr schwierig sein, Next-Gen-Spiele in nativem 4K auf den neuen Plattformen zu sehen, da das native 4K selbst für die neue Hardware, die von Sony und Microsoft auf den Markt gebracht wurde, immer noch zu viel ist – insbesondere in Kombination mit dem Raytracing.“

„Die Möglichkeit, Frames mit niedrigeren Auflösungen zu rendern und sie dann neu zusammenzusetzen und sie praktisch identisch mit 4K-Frames aussehen zu lassen, wird für die Entwickler von entscheidender Bedeutung sein.“

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5