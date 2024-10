Call of Duty Black Ops 6: Neue Zahlen zeigen „unglaubliches Engagement“ an Spielern auf PS5 und Xbox Series X/S

"Black Ops 6" verzeichnet beeindruckende Zahlen: Rund 52 Prozent der am Montag aktiven Xbox-Series-X/S-Spieler in den USA starteten "Call of Duty HQ". Doch auch auf der PS5 war reichlich Interesse erkennbar.

Auch mit “Call of Duty: Black Ops 6” konnte Activision Rekorde brechen. Nach einem Vorjahres-Shooter, der unter den Erwartungen blieb, legte der neuste Teil einen “Rekordstart” hin. Activision und Microsoft sprechen vom “größten Launch in der Geschichte von Call of Duty”.

Die “Black Ops”-Spiele haben seit jeher eine größere Anziehungskraft. Hinzu kommt, dass es der erste Teil der Reihe ist, der am Launch-Tag im Game Pass landete. Das machte sich auch in den Zahlen bemerkbar, die von Circana für den amerikanischen Markt verzeichnet wurden.

Mehr als 50 Prozent der aktiven XBS-Spieler eines Tages

Der Analyst Mat Piscatella weist in einer Reihe von Beiträgen auf der Social-Media-Plattform Bluesky darauf hin, dass der übergreifende Hub “Call of Duty HQ” am vergangenen Montag von mehr als der Hälfte der an diesem Tag aktiven Xbox-Series-X/S-Spieler in den USA gestartet wurde. Auch auf der PS5 kam der Hub auf einen hohen Anteil. Piscatella verglich die Zahlen mit den Werten vom vorangegangenen Mittwoch.

23. Oktober 2024:

19 Prozent der aktiven XBS-Spieler

18 Prozent der aktiven PS5-Spieler

28. Oktober 2024:

52 Prozent der aktiven XBS-Spieler

34 Prozent der aktiven PS5-Spieler

“Wenn mehr als die HÄLFTE der am Tag aktiven Spieler auf einer Plattform ein Spiel spielen, ist das ein unglaubliches Engagement“, kommentierte der Analyst die Ergebnisse. Er selbst könne sich nicht daran erinnern, schon einmal eine solche Situation erlebt zu haben.

Vor der Veröffentlichung von “Call of Duty: Black Ops 6” wurde der Höchststand in den USA für “Call of Duty HQ” auf der Xbox Series X/S am 31. August 2024 mit 34 Prozent der an diesem Tag aktiven Spieler erreicht. Auf der PS5 lag der höchste Wert am 7. September 2024 bei 27 Prozent.

Doch was bedeuten diese Zahlen? Geht die Game-Pass-Strategie für Microsoft auf? Laut Piscatella ist es noch zu früh für eine finale Einschätzung. Weitere Daten seien notwendig.

Die bisherigen Ergebnisse deuten aber darauf hin, dass die Game-Pass-Aufnahme von “Call of Duty: Black Ops 6” sehr wahrscheinlich dazu beigetragen habe, das Engagement auf der Xbox Series X/S zu steigern. “Aber es scheint auch nicht wesentlich nachgelassen zu haben, was das Engagement auf anderen Plattformen betrifft”, so Piscatella.

Es könnte demnach sein, dass zahlreiche Leute über den Game Pass auf “Call of Duty: Black Ops 6” zugreifen, aber keine nennenswerte Abwanderung von Spielern anderer Plattformen in das Abo erfolgt.

Rekord für Zahl der neuen Game-Pass-Abonnenten

Unklar ist, wie sehr die Abozahlen von der Aufnahme des Shooters profitieren. Eine neue Zahl nannte Microsoft nicht. Es heißt lediglich: „Die Veröffentlichung von Black Ops 6 letzte Woche war die größte Call of Duty-Veröffentlichung aller Zeiten und stellte sowohl für die Zahl der Spieler am ersten Tag als auch für die Zahl der neuen Game Pass-Abonnenten am Veröffentlichungstag einen Rekord auf“.

Entscheidend ist es letztlich, ob die neuen Abonnenten im Game Pass gehalten werden können, da die Rechnung sonst nicht aufgeht. “Call of Duty: Black Ops 6” kostet bei einem Kauf rund 80 Euro. Ein Monat Xbox Game Pass Ultimate schlägt hingegen nur mit 17,99 Euro zu Buche. Die 1-Euro-Schnupper-Fassung wurde kurz vor dem Launch des Shooters entfernt.

Ergänzend verwies Microsoft explizit auf einen 60-prozentigen Anstieg der Verkaufszahlen auf PlayStation und Steam im Vergleich zum Vorjahr, was allerdings auch auf das wenig beliebte “Call of Duty: Modern Warfare 3” zurückzuführen ist, das 2023 auf einen Metascore von nur 56 kam.

“Call of Duty: Black Ops 6” wurde am 27. Oktober 2024 veröffentlicht und ist für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich.

