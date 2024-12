Xbox Event: Präsentationen von Outer Worlds 2, Fable und Doom schon in Kürze? 

Möglicherweise könnte Microsoft schon bald eine neue Ausgabe der Xbox Developer Direct präsentieren. Diese Gelegenheit könnte der Hersteller nutzen, um weitere Ausblicke auf Titel wie „The Outer Worlds 2“, „Doom: The Dark Ages“ oder das neue „Fable“ zu gewähren.

Bereits in den letzten zwei Jahren hielt Microsoft jeweils im Januar ein Xbox-Event ab, um die neuesten Titel für die hauseigene Konsole zu präsentieren. Diesem Muster könnten sie offenbar auch weiterhin folgen. Das erwartet zumindest der Journalist Tom Warren vom Technikportal The Verge, wie er nun über den Kurznachrichtendienst Bluesky (via Gamingbolt) bekannt gegeben hat. Demnach soll die nächste Xbox Developer Direct im Januar 2025 stattfinden.

Xbox-Event womöglich im Januar 2025

Auch wenn es sich eher um eine Meinung anstatt eines Gerüchts handelt, scheint ein Xbox-Event in nächster Zeit nicht sehr unwahrscheinlich. Schließlich hat Microsoft für das kommende Jahr einige große Titel in der Pipeline, die für die Xbox Series X/S erscheinen sollen. Dazu zählt unter anderem „The Outer Worlds 2“, welches erst letzte Woche im Zuge der Game Awards 2024 präsentiert wurde und ebenfalls für die PS5 veröffentlicht wird.

Weitere große Titel sind außerdem „Avowed“ von Entwickler Obsidian Entertainment, das neue „Fable“, „Doom: The Dark Ages“, „South of Midnight“ und „Towerborne“. Nicht zu vergessen ist natürlich auch „Gears of War: E-Day“, dessen Release jüngsten Gerüchten zufolge ebenfalls für 2025 vorhergesehen wird.

Immer weniger Exklusivspiele

Die Tatsache, dass es sich um ein Xbox-Event handelt, dürfte die Präsentation für Besitzer einer PlayStation 5 aber nicht minder interessant machen. So wird ein Großteil der Spiele auch für die Sony-Konsole veröffentlicht werden. Ohnehin scheint Microsoft seine Richtlinien bezüglich exklusiver Veröffentlichungen immer weiter zu lockern.

Stattdessen strebt das Unternehmen eine Multiplattform-Strategie an, um seine Titel einem breiten Publikum auf möglichst vielen Systemen zugänglich zu machen. Bereits zu Beginn des Jahres veröffentlichte Microsoft vier Xbox-Spiele – darunter auch „Hi-Fi Rush“ und „Sea of Thieves“ – für die PS5. 2025 sollen weitere Titel wie beispielsweise auch „Indiana Jones und der große Kreis“ folgen.

Im nächsten Jahr könnte dann möglicherweise auch Sony damit beginnen, vormals exklusive Spiele für die Xbox zu veröffentlichen. Entsprechende Gerüchte wurden erst kürzlich von Jez Corden, seines Zeichens Journalist bei Windows Central, gestreut. Allerdings ist bislang noch nicht klar, ob es sich dabei um First- oder Third-Party-Titel handeln wird.

