PS5: Exklusive Sony-Spiele für Xbox folgen 2025 – Bericht

Bislang hat Sony strikt an der Exklusivität der eigenen Spiele festgehalten – lediglich ausgewählte Titel wurden in der Vergangenheit für den PC verfügbar gemacht. Während Microsoft seine Multiplattform-Strategie immer weiter verfolgt und Xbox-Spiele für alle System zugänglich machen möchte, könnte womöglich auch bald ein Umdenken bei Sony stattfinden.

PS5-exklusive Spiele sollen für Xbox erscheinen

So möchte der Journalist Jez Corden von Windows Central laut InsiderGaming aus nicht näher genannten Quellen in Erfahrung gebracht haben, dass schon im nächsten Jahr vormals PlayStation-exklusive Spiele für Microsofts Xbox Series X/S veröffentlicht werden sollen. Um welche Titel es sich dabei genau handeln wird, verrät Corden aber nicht. Außerdem ist ebenfalls unklar, ob er sich mit seiner Aussage auf First-Party- oder Third-Party-Titel bezieht.

Überraschend wäre ein Xbox-Release bestimmter PS5-Spiele aber nicht. Wie eingangs bereits erwähnt, öffnete sich auch Sony zuletzt immer mehr, um seine Spiele einem größeren Publikum zugänglich zu machen. So wurden unter anderem „Horizon: Zero Dawn“ und „Horizon: Forbidden West“ für den PC veröffentlicht. Und auch „God of War“, „Marvel’s Spider-Man“ und die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ wurden für die Windows-Plattform verfügbar gemacht.

Ein möglicher Kandidat für das erste PlayStation-Spiel auf der Xbox könnte mitunter auch „LEGO Horizon Adventures“ sein. Entsprechende Gerüchte tauchten bereits in den vergangenen Tagen auf. Zudem veröffentlichte Sony die Baustein-Version von Aloys Abenteuer auch schon für die Nintendo Switch.

„Xbox wird in Zukunft keine Exklusivtitel mehr haben“

Auf der anderen Seite hatte Microsoft bereits mehrfach offen kommuniziert, einen Teil des eigenen Spieleportfolios auch für andere Plattformen zu veröffentlichen. Erst zu Beginn des Jahres brachte Microsoft im Zuge seines Strategiewechsels vier vormals Xbox-exklusive Spiele auf die PS5 – darunter auch „Hi-Fi Rush“ und „Sea of Thieves“. Im nächsten Jahr wird zudem auch „Indiana Jones und der große Kreis“ für die PS5 erscheinen. Gerüchten zufolge soll auch „Forza Horizon 5“ seinen Weg auf die Sony-Konsole finden.

Selbst wichtige Xbox-Titel wie das neue „Fable“ könnten in Zukunft auch für die PlayStation 5 erscheinen – wenn auch mit Verzögerung. Vor ein paar Tagen ging Corden bereits so weit und schrieb auf dem Kurznachrichtendienst X: „Xbox wird in Zukunft keine Exklusivtitel mehr haben. Alles ist höchstens zeitlich begrenzt exklusiv.“

Zuletzt sei laut Corden auch die Xbox-Exklusivität von „Senua’s Saga: Hellblade 2“ ein strategischer Fehler gewesen. Schließlich würden sich solche Spiele an eine eher kleinere Zielgruppe richten, sodass man von einem Multiplattform-Release profitieren dürfte. Ob Sony allerdings tatsächlich einen ähnlich radikalen Richtungswechsel vornehmen wird, bleibt abzuwarten.

