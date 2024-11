Forza Horizon 5: Für den Release auf der PS5 bereit? Insider liefert Einblicke

In diesen Tagen sorgt der als verlässliche Quelle geltende Insider "eXtas1s" ein weiteres Mal für Gesprächsstoff. Wie "eXtas1s" berichtet, soll "Forza Horizon 5" für einen PS5-Release bereit sein. Allerdings habe sich Microsoft im Sommer dazu entschieden, den PS5-Release zu verschieben.

Nachdem Anfang des Jahres vier Xbox-Spiele wie „Sea of Thieves“ oder „Hi-Fi Rush“ den Weg auf die PS5 fanden, machten schnell Gerüchte um weitere PS5-Portierungen die Rede.

Auch Playground Games‘ Rennspiel-Hit „Forza Horizon 5“ wurde in den letzten Monaten mit einem PS5-Release in Verbindung gebracht. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche durch den bekannten Xbox-Insider „eXtas1s“. Wie dieser berichtet, soll „Forza Horizon 5“ in der Tat für die PS5 erscheinen.

„eXtas1s“ ergänzte, dass das Open-World-Rennspiel im Prinzip schon für den Release auf Sonys Konsole bereit war.

Wurde der Release der PS5-Version verschoben?

Den Informationen des Insiders zufolge soll sich Microsoft im Sommer jedoch dazu entschieden haben, den PS5-Release von „Forza Horizon 5“ auf unbestimmte Zeit zu verschieben. „Für Forza Horizon 5 gibt es bereits eine Portierung auf die PS5. Der Launch wurde aber im vergangenen Sommer verschoben. (nicht abgesagt).“

„Natürlich denken sie, dass es ein Spiel ist, das ganz gut funktionieren kann. Es wird kommen. Ich weiß nicht wann. Aber es wird kommen“, ergänzte „eXtas1s“.

Zu den Gründen, die zur Verschiebung von „Forza Horizon 5“ für die PS5 führten, konnte oder wollte „eXtas1s“ keine Angaben machen. Die Aussage, dass „es bereits eine Portierung für die PS5 gibt“, lässt zumindest darauf schließen, dass die Arbeiten an der PS5-Version abgeschlossen sind.

Microsoft und Playground Games äußerten sich zu den Gerüchten um „Forza Horizon 5“ für die PS5 noch nicht.

Phil Spencer deutet PS5-Release größerer Xbox-Titel an

Allerdings zeichnete sich kürzlich noch einmal ab, dass Microsoft zukünftig auch größeren Titeln beziehungsweise zugkräftigen Marken den Weg auf die PS5 ebnen könnte. So sprach Phil Spencer, der Leiter von Microsofts Gaming-Sparte, in einem Interview vor wenigen Tagen ausführlich über die zukünftige Strategie von Xbox.

Im Verlauf des Gesprächs bestätigte Spencer nicht nur die laufenden Arbeiten an einem Xbox-Handheld. Gleichzeitig wies der Xbox-Boss darauf hin, dass es bei möglichen Portierungen auf andere Plattformen „keine roten Linien“ mehr gibt.

„Diese Idee offener Plattformen, bei denen Benutzer und Entwickler mehr Auswahl haben, Sie sehen die Dynamik, nicht wahr?“, führte Spencer aus und ergänzte, dass Microsoft mit den Verkaufszahlen der PS5- und Switch-Portierungen in diesem Jahr zufrieden war.

Was das Ganze für die Zukunft bedeutet, bleibt abzuwarten. So oder so scheinen weitere PS5-Versionen von Xbox-Titeln aber nur eine Frage der Zeit zu sein.

Weitere Meldungen zu Forza Horizon 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren