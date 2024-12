Hellblade 2: Bald auch für die PS5? Insider über interne Zweifel an der Xbox-Exklusivität

Anfang des Jahres änderte Microsoft seine Strategie bezüglich Exklusiv-Titeln und veröffentlichte gleich vier ehemals Xbox-exklusive Titel für die PS5. Darunter „Sea of Thieves“ und „Hi-Fi Rush“.

In den Folgemonaten kam immer wieder das Gerücht auf, dass weitere Xbox-Titel für die PS5 nur eine Frage der Zeit seien. Zuletzt erreichten uns beispielsweise unbestätigte Berichte, in denen von einer bevorstehenden Ankündigung von „Forza Horizon 5“ für die PS5 die Rede war. Ninja Theorys „Senua’s Saga: Hellblade 2“ wurde in der Vergangenheit ebenfalls immer wieder mit einem möglichen PS5-Release in Verbindung gebracht.

So auch in diesen Tagen. Wie der für gewöhnlich gut informierte Windows Central-Journalist und Xbox-Insider Jez Corden andeutet, könnte eine Ankündigung von „Senua’s Saga: Hellblade 2“ für die PS5 bevorstehen.

Xbox-Exklusivität des Nachfolgers ein Fehler?

Wie Corden im Dialog mit einem Nutzer angab, soll Microsoft in der Xbox-Exklusivität von „Senua’s Saga: Hellblade 2“ mittlerweile nämlich einen strategischen Fehler sehen. Dies entgegnete Corden auf die Frage eines Nutzers, welchen Sinn es ergeben würde, große Titel wie „Indiana Jones und der große Kreis“ oder „Doom: The Dark Ages“ in Form von Multiplattform-Titeln zu veröffentlichen, wenn gleichzeitig kleine Spiele Xbox-exklusiv erscheinen.

Als Beispiel nannte der Nutzer Titel wie „Senua’s Saga: Hellblade 2“ oder „South of Midnight“, die sich an eine eher überschaubare Zielgruppe richten und von einem Release auf zusätzlichen Plattformen profitieren dürften.

„Ich habe gehört, sie halten die Exklusivität von Hellblade für einen Fehler“, antwortete Corden und befeuerte damit die Spekulationen um eine nahende PS5-Veröffentlichung des zweiten „Hellblade“-Abenteuers. Da Microsoft keine Verkaufszahlen zu First-Party-Produktionen mehr veröffentlicht, ist unklar, wie oft sich „Senua’s Saga: Hellblade 2“ auf dem PC und der Xbox Series X/S verkaufte.

In den US-Charts im Mai 2024 reichte es laut Circana lediglich zu einem Einstieg auf Platz 37. Eine Entwicklung, die nicht zuletzt auf die Tatsache zurückzuführen sein dürfte, dass „Senua’s Saga: Hellblade 2“ zum Launch über den Xbox Game Pass angeboten wurde.

Gehören Xbox-exklusive Titel der Vergangenheit an?

Erst vor wenigen Tagen sorgte Corden für reichlich Gesprächsstoff, als er davon sprach, dass Xbox-exklusive Titel für Microsoft ein Relikt der Vergangenheit sind. Zukünftig sei laut den Informationen von Corden allenfalls noch mit zeitexklusiven Veröffentlichungen für die Xbox-Hardware zu rechnen.

„Xbox wird in Zukunft keine Exklusivtitel mehr haben. Alles ist höchstens zeitlich begrenzt exklusiv“, so Corden.

Überraschend dürfte diese Entwicklung nicht kommen. Bereits im November wies Xbox-Boss Phil Spencer beispielsweise darauf hin, dass es bezüglich Microsofts Multiplattform-Strategie keine roten Linien mehr geben würde. Aussagen, die andeuten, dass auch große Xbox-Marken auf kurz oder lang den Weg auf die PS5 finden.

Und dann wären da noch die Aussagen von Microsoft-CEO Satya Nadella, der auf einer Aktionärsversammlung über eine Neudefinition des Begriffes Xbox sprach. „Wir definieren neu, was es bedeutet, ein Xbox-Fan zu sein. Es geht darum, Xbox auf allen Geräten genießen zu können“, so Nadella.

