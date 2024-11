Microsoft: Was ist eine Xbox? Hier gibt es die Antwort

Die neue Microsoft-Kampagne „This Is an Xbox" zeigt, dass Xbox weit mehr als nur eine Konsole ist. Die Plattform bietet Gaming-Erlebnisse auf verschiedenen Geräten. Doch welche gehören dazu?

Mit der Kampagne „This Is an Xbox“ möchte Microsoft den Begriff „Xbox“ neu definieren. Die Plattform soll mehr sein als nur eine Spielkonsole, sondern auf einer Vielzahl von Geräten genutzt werden können.

Egal, ob man auf einer Xbox-Konsole, am PC, über die Xbox-App, auf Samsung Smart-TVs oder via Cloud Gaming auf mobilen Endgeräten spielt, alle Geräte werden als Xbox definiert. Sogar VR-Headsets wie das Meta Quest gehören dazu.

Ihr alle besitzt mindestens eine Xbox und wisst es vielleicht noch nicht

„This Is an Xbox“ wurde laut Microsoft als Antwort darauf ins Leben gerufen, was die moderne Xbox ausmacht. Die Kampagne nutzt auffällige und zugleich humorvolle Grafiken und platzierte Botschaften wie „Dies ist keine Xbox“ auf nicht unterstützten Geräten.

“Um wirklich zu verstehen, was eine Xbox ist, ist es ebenso wichtig zu verstehen, was keine Xbox ist. Um dies greifbar zu machen, haben wir uns etwas Spaß erlaubt und an unerwarteten Stellen auf Nicht-Xbox-Geräten den Hinweis Dies ist keine Xbox angebracht“, so die Redmonder.

Städte wie San Francisco, Berlin und London sind Teil dieser Kampagne, in deren Rahmen Werbebilder die Botschaft unterstreichen.

Ein zentraler Bestandteil der Kampagne ist ebenfalls ein Live-Action-Trailer, der zeigt, wie Spieler Xbox-Games auf unterschiedlichen Geräten und in verschiedenen Umgebungen nutzen können:

Fast jeder besitzt eine Xbox, wie der Trailer verdeutlicht.

Zusätzlich hat Xbox für die Kampagne Kooperationen mit Marken wie Crocs, Samsung und Porsche geschlossen. Im Fall der Samsung Smart TVs ist die Sache klar: Xbox-Game-Pass-Ultimate-Mitglieder erhalten darüber einen schnellen Zugriff auf Cloud-kompatible Spiele. Demnach ist es eine Xbox.

Hier einige Beispiele aus der Kampagne:

Eine Xbox

Xbox Series X

Xbox Series S

Laptops

Handhelds wie Steam Deck

TVs mit Cloud-Support

Smartphones

Amazon Fire-Stick

VR-Headsets wie Meta Quest

Keine Xbox

Katzentoilette

Bento-Box

Crocs

Packung Eier

Dass die Xbox-Konsole selbst immer mehr ins Hintertreffen gerät, zeigt auch der folgende Artikel:

Die Kampagne wird im Xbox Gear Shop zudem von einer „This Is an Xbox“-Kollektion begleitet. Sie umfasst T-Shirts, Hoodies, Telefonhüllen und Sticker, die das Branding der Kampagne in den Alltag der Fans integrieren sollen.

Die Kampagne wird von reichlich Merchandise begleitet.

Milliarden Spieler sind das Ziel

Auch wenn die Kampagne Microsofts Ansatz von einer humorvollen Seite aus betrachtet, meint es das Unternehmen völlig ernst: Die Xbox-Konsolen stehen längst nicht mehr allein im Fokus der Redmonder. Vielmehr möchte man irgendwann ein Milliarden-Publikum erreichen, was im Grunde nur mit Smartphones und dergleichen möglich ist.

Auch auf PlayStation-Konsolen breitet sich das Unternehmen aus und sieht keine roten Linien mehr:

Nachdem „Call of Duty: Black Ops 6“ – mittlerweile samt Activision Blizzard im Besitz von Microsoft – in diesem Jahr auch auf der PS5 und PS4 landete, steht die nächste Veröffentlichung bevor: Nach einer Exklusivphase erscheint „Indiana Jones und der Große Kreis“ im kommenden Jahr auf der Sony-Konsole. Eine Xbox ist es aber noch nicht.

