Phil Spencer über Xbox-Zukunft: Microsoft liebt Konsolenspieler, aber...

Microsoft-Gaming-CEO Phil Spencer sprach über die Neuausrichtung der Xbox-Marke - mit Fokus auf Cloud-Gaming, PC und Xbox-Hardware. Was planen die Redmonder?

In einem neuen Werbespot präsentierte Xbox eine mehr oder weniger neue Kampagnenbotschaft: „Dies ist eine Xbox.“ Die Definition trifft dabei längst nicht mehr nur auf die Konsolen selbst zu. Vielmehr sieht Microsoft in so ziemlich jedem Gerät, das einen Zugriff auf Xbox-Spiele hat, eine Xbox.

Xbox ist heute auf PCs, Smart-TVs und sogar mobilen Geräten nutzbar – ein Wandel, der laut Gaming-CEO Phil Spencer die Identität der Marke erweitert. Während Konsolenspieler weiterhin ein Thema für Microsoft sind, geht der Fokus weit darüber hinaus.

Spiele unabhängig von der Plattform

Die abgewandelte Strategie ist eine logische Konsequenz: Xbox hat mit der aktuellen Konsolengeneration bei weitem nicht denselben Erfolg erzielt wie die Konkurrenz. Berichten zufolge lag der Anteil der Verkäufe zwischenzeitlich für ein Quartal bei 5:1 zugunsten der PS5.

Käufe großer Publisher brachten bislang keine Trendwende – zumindest in Bezug auf Xbox-Konsolen. Ohnehin hat Microsoft ganz andere Ziele: Milliarden Spieler sollen in das Xbox-System einsteigen, ohne dass sie eine Xbox, wie sie bisher definiert wurde, besitzen müssen.

„Als sie zum ersten Mal auf den Markt kam, war sie buchstäblich eine Box. Es war die Direct X-Box. Heute ist sie zugänglicher. Xbox ist nicht nur ein Gerät, Xbox ist auf eurem Smart-TV, Xbox ist auf eurem PC, Xbox ist auf eurem Telefon und wir befinden uns mitten in diesem Übergang“, so Spencer in einem Gespräch mit Rolling Stone.

Die Defiition von Xbox wird immer breiter.

Für den Chef von Microsoft Gaming bleiben die Spiele, Charaktere und Welten der Kern der Marke, unabhängig vom Endgerät: „Die Plattformen sollten es uns ermöglichen, diese Spiele dort zu erleben, wo wir spielen möchten.“

Zahlreiche Fans betrachten den immer deutlicher werdenden Ansatz von Microsoft skeptisch. Darauf angesprochen erklärte Spencer, dass sich viele „nach der Einfachheit einer einzigen Box, einer einzigen Plattform, eines einzigen Spiels sehnen“. Gleichzeitig merkte er aber an, dass „die größten Spiele von heute größer als jede der einzelnen Plattformen“ sind.

Xbox-Hardware ist weiterhin geplant

Ganz aufgeben möchte Microsoft die eigene Hardware letztlich nicht. Man werde in Zukunft definitiv mehr Konsolen und andere Geräte herstellen, so Spencer. Dazu gehört ein Handheld, der im Laufe der Woche bestätigt wurde, aber noch einige Jahre auf sich warten lässt:

Aber auch wenn Konsolen für die Redmonder nicht vom Tisch sind, sieht das Unternehmen in diesem Bereich keine Wachstumschancen.

„Der Konsolenbereich wächst insgesamt nicht, egal wo. Wir lieben diese Kunden, aber wenn es darum geht, Xbox weiter auszubauen und zu vergrößern, geht es um den PC, um die Cloud und darum, unsere Spiele an mehr Orten verfügbar zu machen“, erklärte Spencer.

Auf die Frage, ob eine Hardware-Aktualisierung zur Mitte des Zyklus geplant sei, blieb Spencer zurückhaltend: „Wir müssen keine inkrementelle Hardware zu unserem eigenen Vorteil entwickeln.“ Für ihn stellt sich die Frage, ob ein neues Gerät tatsächlich ein einzigartiges Erlebnis bietet. Gegenüber vorherigen Generationen sei es schwieriger, die Vorteile eines solchen Upgrades aufzuzeigen.

Sony hingegen brachte in der vergangenen Woche die PS5 Pro auf den Markt und kann damit mal weniger und mal mehr begeistern:

Wie betrachtet Spencer die Zukunft des Gaming-Geschäftes? Xbox bleibt letztlich eine Marke im Wandel. Der Gaming-Chef von Microsoft sieht die langfristige Zukunft in einer Balance aus Cloud-Gaming, PC und neuer Hardware.

„Ich möchte, dass Xbox in 20 Jahren noch etwas ist. Damit Xbox lebendig und erfolgreich sein kann, muss es mehrere Hardware-Elemente geben“, erklärte Spencer. Xbox Cloud Gaming scheint dabei das Herzstück der neuen Mission zu sein.

