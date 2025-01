Elden Ring Nightreign: Kehrt das Nachrichten-System zurück? FromSoftware klärt auf

In einem Interview mit IGN Japan sprach Game Director Junya Ishizaki über die spielerische Umsetzung von "Elden Ring: Nightreign". Ein Thema, über das gesprochen wurde, ist eine mögliche Rückkehr des Nachrichten-Systems aus dem originalen "Elden Ring".

Auf den The Game Awards 2024 kündigte FromSoftware mit „Elden Ring: Nightreign“ ein kooperatives Stand-Alone-Spin-off in der Welt des erfolgreichen Rollenspiels an.

Wie die Entwickler kurz nach der offiziellen Enthüllung bekannt gaben, dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit diversen Bossen aus der „Dark Souls“-Reihe freuen, denen wir uns wahlweise alleine oder in einer Gruppe mit drei Abenteurern stellen. Zweier-Gruppen hingegen werden nicht unterstützt.

In einem aktuellen Interview mit IGN Japan bestätigte Game Director Junya Ishizaki, dass es sich beim kooperativen Roguelike-Ansatz nicht um das einzige Element handelt, mit dem sich „Nightreign“ vom originalen „Elden Ring“ abhebt. Auch beim Nachrichten-System wird FromSoftware neue Wege gehen.

Warum verzichten die Entwickler auf das Nachrichten-System?

Laut Ishizaki sehen wir in „Elden Ring: „Nightreign“ weiterhin die Geister beziehungsweise die Silhouetten anderer Spieler. Das Nachrichten-System hingegen entfernten die Entwickler. Den Angaben von Ishizaki zufolge würde das Nachrichten-System aus „Elden Ring“ in „Nightreign“ aufgrund des Spielablaufs schlichtweg keinen Sinn ergeben.

Hier bezieht sich der Game Director auf die Tatsache, dass eine Session in dem kooperativen Spin-offs selten länger als 40 Minuten dauert.

„Ihr könnt immer noch die Geister anderer Spieler sehen“, so Ishizaki. „Aber die Möglichkeit, Nachrichten zu hinterlassen, wurde entfernt.“

„Der Grund, warum wir die Nachrichtenfunktion entfernt haben, ist, dass in diesem Spiel, bei dem jede Sitzung etwa 40 Minuten dauert, keine Zeit bleibt, eigene Nachrichten zu schreiben, und keine Zeit, Nachrichten anderer zu lesen.“

Frage nach dem Crossplay beantwortet

Wenige Tage nach der Ankündigung auf den The Game Awards 2024 sprach Ishizaki über die Features von „Elden Ring: Nightreign“ und ging unter anderem auf den Multiplayer ein. Wie der Game Director bestätigte, wird das Spin-off genau wie das originale „Elden Ring“ keine Crossplay-Unterstützung bieten.

Stattdessen befindet sich lediglich eine Cross-Generation-Unterstützung an Bord.

Dies bedeutet, dass sich Spieler auf der PS4 sowie der PS5 und Nutzer auf der Xbox One und der Xbox Series X/S den Abenteuern in der Welt des Coop-Titels gemeinsam stellen können.

Um für einen möglichst reibungslosen Launch zu sorgen, wird FromSoftware „Elden Ring: Nightreign“ zunächst einem Netzwerktest unterziehen. Dieser findet im Februar statt.

Die Anmeldungen beziehungsweise Registrierungen starten in Kürze.

