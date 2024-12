Elden Ring Nightreign: Spielablauf erklärt – Offline- und Singleplayer-Gameplay möglich

Auf den Game Awards 2024 kündigte FromSoftware mit „Elden Ring: Nighreign“ nach dem „Shadow of the Erdtree“-DLC das nächste Abenteuer in den Zwischenlanden an. Dieses Mal handelt es sich aber um eine eigenständige Erweiterung, die den Fokus verstärkt auf kooperatives Gameplay mit bis zu drei Spielern legen wird.

Passend zur Ankündigung wurde auch ein erster Trailer zu „Elden Ring: Nighreign“ veröffentlicht, der einige Fans aber durchaus etwas ratlos zurückließ. Zum Glück hatten die Kollegen von IGN bereits vor der Enthüllung des Spiels die Möglichkeit, das neue Koop-Gameplay von „Elden Ring: Nighreign“ auszuprobieren. Dementsprechend liegen nun erste Infos zum Spielablauf vor.

Eine kürzere und intensivere Elden-Ring-Erfahrung

Demnach versucht Entwickler FromSoftware die bekannte „Elden Ring“-Erfahrung mit all seinen Elementen in eine kürzere und intensivere Erfahrung zu komprimieren. So spiele sich „Elden Ring: Nighreign“ wie das Hauptspiel im Koop-Modus – allerdings mit einem deutlich erhöhtem Tempo.

Die Spieler werden sich in „Elden Ring: Nighreign“ zu Beginn einer jeden Runde mit bis zu zwei weiteren Spielern zusammenschließen. Dann wird die Gruppe in eine alternative Version von Limgrave geworfen, während die Platzierungen von Feinden, Burgen und Festungen in jeder Spielsitzung durch den Zufallsfaktor beeinflusst werden. Ziel der Spieler ist es dann so schnell wie möglich im Level aufzusteigen, indem Runen und Waffen gesammelt werden.

Schließlich gilt es einen Zyklus von drei Tagen zu überleben: Zu Beginn können die Spieler die komplette Karte frei erkunden, doch sobald die Nacht hereinbricht, wird die Bewegungsfreiheit durch eine Art sauren Regen eingeschränkt – ähnlich wie ein Battle-Royale-Kreis. Sobald der Kreis am kleinsten ist, treten die Spieler einem zufälligen Bosskampf bei. Am zweiten und dritten Tag beginnt der Prozess von vorn.

Acht einzigartige Charakterklassen

Zwischen den Tagen kehren die Spieler zur Tafelrunde zurück. Dort kann eine Währung namens „Murk“ für Emotes oder Skins ausgegeben werden. Relikte bieten außerdem die Möglichkeit, permanente Upgrades am eigenen Charakter vorzunehmen. Bis zu drei Relikte können dabei im eigenen Loadout eingesetzt werden.

Für den Kampf haben Spieler in „Elden Ring: Nightreign“ die Wahl zwischen acht verschiedenen und komplett unterschiedlichen Charakteren, die alle über klare Stärken und Schwächen verfügen. Obendrein kann jeder Held einzigartige Fähigkeiten und einen ultimativen Angriff einsetzen. Allerdings verfügen alle Attacken über festgelegte Abklingzeiten.

Keine Live-Service-Elemente, Offline- und Singleplayer-Gameplay

Auch wenn einige Elemente von „Elden Ring: Nightreign“ auf den ersten Blick einen gewissen Live-Service-Charakter verspüren lassen, hat Entwickler FromSoftware versprochen, dass man mit dem Kauf des Spiels auch das „vollständige Paket“ erhalten wird. Dementsprechend bräuchten sich die Spieler keine Sorgen um Battle-Pässe oder Mikrotransaktionen machen.

Zum Abschluss haben die Macher auch noch eine gute Nachricht für alle Solo-Spieler: Auf Wunsch wird sich „Elden Ring: Nightreign“ vollständig im Singleplayer-Modus und ohne aktive Internetverbindung spielen lassen.

Erscheinen soll „Elden Ring: Nightreign“ schließlich 2025 für die PS4, PS5, Xbox Series X/S und den PC. Einen konkreten Release-Termin nannte FromSoftware bislang noch nicht.

