Ein neues FromSoftware: Das Studio über neue Projekte und Elden Ring 2

Mit der „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung zu „Elden Ring“ veröffentlichte FromSoftware in diesem Jahr nicht nur den bislang bestbewerteten DLC auf Metacritic.

Auch kommerziell überzeugte das Add-on. Aufgrund der hohen Verkaufszahlen wurde „Shadow of the Erdtree“ im Rahmen der „PlayStation Partner Awards 2024 Japan/Asia“ als einer von drei Titeln mit dem Grand Award ausgezeichnet. Diese Auszeichnung nahm FromSoftwares Präsident und Game Director Hidetaka Miyazaki zum Anlass, um ein paar Worte über die Zukunft des japanischen Studios zu verlieren.

Wie Miyazaki noch einmal bestätigte, arbeitet FromSoftware aktuell an gleich mehreren neuen Projekten.

FromSoftware versucht sich an unterschiedlichen Genres

Auf Nachfrage wollte sich Miyazaki bezüglich der neuen Projekt von FromSoftware zwar nicht näher in die Karten schauen lassen. Allerdings verriet Miyazaki, dass wir uns in gewisser Weise auf ein ganz neues FromSoftware freuen dürfen, da die „Elden Ring“-Macher bei ihren nächsten Projekten mehrere unterschiedliche Genres abdecken.

Der Präsident und Game Director weiter: „Wir arbeiten an mehreren Projekten in verschiedenen Genres. Es gibt Titel, bei denen ich Regie führe. Und auch Titel, bei denen andere Regie führen. In dieser Hinsicht denke ich, dass wir euch auf verschiedene Weise ein ganz neues FromSoftware präsentieren können. Also freut euch darauf.“

Unbestätigten Berichten zufolge könnte sich unter den aktuellen Projekten von FromSoftware unter anderem ein neues „Armored Core“ befinden. Darauf deuteten zuletzt zumindest Stellenausschreibungen von FromSoftware hin.

Wie steht es eigentlich um Elden Ring 2?

Mit mehr als 25 Millionen verkauften Einheiten entwickelte sich „Elden Ring“ zum erfolgreichsten Titel in der Geschichte von FromSoftware. Trotz der beeindruckenden Verkaufszahlen sollten wir laut Miyazaki auf absehbare Zeit nicht mit einem „Elden Ring 2“ rechnen.

Miyazaki dazu: „Aktuell beziehen wir die Entwicklung eines Elden Ring 2 nicht in Betracht.“ Eine Aussage, die allerdings nicht bedeuten soll, dass FromSoftware mit der „Elden Ring“-Marke abgeschlossen hat.

Stattdessen liegt der Fokus des Studios erst einmal auf anderen Projekten. Auf „Elden Ring“ könnte FromSoftware jedoch zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen. „Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir die Entwicklung auf Basis der Elden Ring-IP ablehnen“, betonte Miyazaki.

Offen ließ er leider, wann wir mit den nächsten Ankündigungen von FromSoftware rechnen dürfen.

