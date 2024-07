Armored Core: Offenbar kommt etwas Neues auf euch zu

Eine kürzlich aufgetauchte Stellenanzeige von From Software weist auf ein neues "Armored Core"-Projekt hin.

Auf der offiziellen Webseite von From Software ist eine neue Stellenanzeige zu sehen. Hiermit sucht das japanische Videospielunternehmen einen Charakter-Modellierer.

Klingt erst mal nicht besonders spannend. Allerdings ist in der Beschreibung ein klarer Hinweis enthalten, der auf ein neues „Armored Core“-Projekt hinweist. Darin steht unter anderem geschrieben: „Charaktere oder Roboter modellieren und texturieren“.

Demnach handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein neues Projekt für die Mech-Shooter-Reihe. Vermutlich arbeitet From Software schon am siebten Hauptteil, aber auch eine Erweiterung für „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ wäre möglich.

Präsident Hidetaka Miyazaki machte jedenfalls Anfang des Jahres klar: Der Wunsch nach weiteren Ablegern ist vorhanden! Das Franchise rund um die anpassbaren Kampfroboter sei für die Firma „sehr wichtig“. Deshalb gebe es einen „starken Willen“ bezüglich weiterer Ableger.

Anscheinend hat sich Teil sechs gut verkauft. Zumindest wies ein beteiligter Synchronsprecher auf rund 2,8 Millionen verkaufte Einheiten hin. Diese Zahl wurde von offizieller Seite jedoch nicht bestätigt. Laut Bandai Namco hat das Spiel jedenfalls vom „Elden Ring“-Erfolg profitiert.

Miyazaki selbst bezeichnete das Spiel als einen Erfolg. Perfekt war aber noch nicht alles, weshalb weitere Verbesserungen möglich sind. In einer Fortsetzung könnten wir diese zu Gesicht bekommen. Bis zum Release werden aber natürlich ein paar Jahre vergehen.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ ist seit August 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich. Der Metascore liegt bei 86 von 100 möglichen Punkten.

Weitere Meldungen zu Armored Core.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren