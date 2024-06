Elden Ring: Miyazaki könnte sich Verfilmung unter einer Bedingung vorstellen

FromSoftwares beliebtes Action-Rollenspiel „Elden Ring“ ist derzeit vor allem wegen der kürzlich erschienenen Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ wieder in aller Munde. Kürzlich erst konnte das japanische Unternehmen eine erste Verkaufszahl für den DLC vermelden: Die neuen Abenteuer in den Schattenlanden konnten sich innerhalb von nur drei Tagen rund fünf Millionen Mal verkaufen.

Aber auch das Hauptspiel „Elden Ring“ wurde in seinem Erscheinungsjahr 2022 zu einem großen Hit. Da ist es kein Wunder, dass die Entwickler von FromSoftware nach einer Verfilmung der Geschichte der Befleckten gefragt werden. Nun hat sich Hidetaka Miyazaki, der Präsident des Studios, zu weiteren Umsetzungen geäußert.

Miyazaki wäre Verfilmung gegenüber nicht abgeneigt

In einem Interview mit The Guardian gab Miyazaki kürzlich an, dass es durchaus Interesse an einer Adaption von „Elden Ring“ gebe. Der Präsident sei dem auch nicht abgeneigt. Allerdings sollten sein Team und er nicht zu stark dabei involviert sein.

„Ich sehe keinen Grund, eine andere Interpretation von Elden Ring abzulehnen, einen Film zum Beispiel“, so Miyazaki. „Aber ich glaube nicht, dass ich oder FromSoftware das Wissen oder die Fähigkeit haben, etwas in einem anderen Medium zu produzieren. Hier käme also ein sehr starker Partner ins Spiel.“

Er fügte hinzu, dass FromSoftware mit möglichen Partnern eine Menge Vertrauen und Einigkeit darüber herstellen müssten, was man eigentlich erreichen wolle. Ein „aktives Interesse“ würde jedoch bestehen.

Spiele des Studios sind für ihren Schwierigkeitsgrad bekannt

Die Soulslike-Titel der japanischen Entwickler von FromSoftware sind nicht nur wenigen ihren beeindruckenden Spielwelten und Mechaniken, sondern auch wegen ihrem hohen Schwierigkeitsgrad bekannt. Da macht auch die gerade erschienene Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ keine Ausnahme.

Die beinharten Kämpfe sorgten bei einigen Nutzern für Frust, was sich auf die Bewertung des Spiels niederschlug. Die Entwickler reagierten und vereinfachten das Spiel mit Update 1.12.2 und einer Balance-Anpassung. Der Publisher Bandai Namco wies die Spieler jedoch noch einmal darauf hin, dass sie auch ihren Segen des Scadubaums erhöhen sollten, falls sie Probleme in „Shadow of the Erdtree“ haben.

Quelle: GamesRadar, VGC

