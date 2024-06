Elden Ring Shadow of the Erdtree: Accolades-Trailer zelebriert das Feedback der Presse

Elden Ring Shadow of the Erdtree:

Mit "Shadow of the Erdtree" erschien in diesem Monat eine umfangreiche Erweiterung zum Fantasy-Rollenspiel-Hit "Elden Ring". Mit dem frisch veröffentlichten Accolades-Trailer zelebrieren Bandai Namco Games und FromSoftware das positive Feedback der Fachpresse.

In der letzten Woche veröffentlichten Bandai Namco Games und From Software mit „Shadow of the Erdtree“ eine umfangreiche Erweiterung zum Open-World-Rollenspiel „Elden Ring“.

Nicht nur in unserem ausführlichen Test konnte das Add-on voll und ganz überzeugen. Auch die internationalen Kritiker waren begeistert und ließen zahlreiche Höchstwertungen springen. Dies führte dazu, dass sich „Shadow of the Erdtree“ auf Metacritic den Titel des bestbewerteten DLCs überhaupt sicherte.

Mit einem frisch veröffentlichten Accolades-Trailer zelebrieren Bandai Namco Games und FromSoftware das positive Feedback der Kritiker. Wie für Trailer dieser Art üblich, werden ausgewählte Zitate der Presse mit Szenen aus dem Spielgeschehen kombiniert.

Erweiterung schon jetzt ein kommerzieller Erfolg

Wenige Tage nach dem Release von „Shadow of the Erdtree“ nannten die Verantwortlichen in dieser Woche die ersten Verkaufszahlen. In einer offiziellen Pressemitteilung heißt es, dass sich die Erweiterung innerhalb von gerade einmal drei Tagen mehr als fünf Millionen Mal verkaufte.

„Dieser Meilenstein konnte nur durch die enorme Unterstützung von Fans auf der ganzen Welt erreicht werden, wofür sich das Unternehmen von Herzen bedankt“, so die Macher weiter.

Mit den fünf Millionen verkauften Einheiten dürfte es bei „Shadow of the Erdtree“ aber noch lange nicht getan sein. Schließlich entwickelte sich „Elden Ring“ mit über 25 Millionen abgesetzten Kopien zum bislang erfolgreichsten Titel in der Geschichte von From Software.

Daher dürften weitere Erfolgsmeldungen zu „Shadow of the Erdtree“ lediglich eine Frage der Zeit sein.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte From Software ein neues Update zum Add-on. Das Update auf die Version 1.12.2 nahm sich des allgemeinen Balancings von „Shadow of the Erdtree“ an. Unter anderem wurde der ausgeteilte Schaden neu ausbalanciert. Dies sorgt laut From Software für eine ausgeglichenere Erfahrung.

Weitere Details und den offiziellen Changelog zum Update 1.12.2 findet ihr hier. „Elden Ring“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

