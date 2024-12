Elden Ring Nightreign: Network-Test angekündigt – Termin für Registrierungen

FromSoftware hat für das kommende Koop-Spiel “Elden Ring: Nightreign” einen Netzwerktest angekündigt. Das Entwicklerteam sieht ihn als Möglichkeit an, technische Aspekte der Online-Systeme zu überprüfen.

Registrierungen für den Netzwerktest starten im Januar

“Elden Ring: Nightreign” erweitert das bekannte Universum, indem es eine alternative Realität von Limgrave präsentiert. Das Koop-Spiel richtet sich an bis zu drei Spieler, die in kurzen, intensiven Sitzungen gemeinsam Herausforderungen bewältigen.

Hierfür ist es essenziell, dass die Server dem möglichen Ansturm gewachsen sind und die Infrastruktur insgesamt gut funktioniert. Behilflich ist dabei der anfangs erwähnte Netzwerktest.

Hierzu schreibt FromSoftware: “Der Network Test ist ein vorbereitender Verifizierungstest, bei dem ausgewählte Testspieler das Spiel noch vor dem eigentlichen Release ausprobieren können. Das Online-System wird währenddessen verschiedenen technischen Prüfungen unterzogen, indem umfangreiche Netzwerkladetests durchgeführt werden.”

Der Netzwerktest zu “Elden Ring: Nightreign” findet im Februar statt. Doch schon ab dem 10. Januar 2025 können sich interessierte Spieler auf der hier verlinkten Seite dafür registrieren.

Die Angaben zum Beta-Test noch einmal in der Übersicht:

Registrierung ab dem 10. Januar 2025

Erfolgt auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X/S

Start des Netzwerktests ist für Februar 2025 vorgesehen.

Fokus auf Teamwork und Charakterentwicklung

“Elden Ring: Nightreign” folgt einem Drei-Tages-Zyklus, bei dem jeder Tag 15 Minuten dauert. Tagsüber können sich Spieler bewegen, doch nachts schränkt saurer Regen die Bewegungen ein, ähnlich einem sich schließenden Kreis in Battle Royale-Spielen. Am Ende der Nacht gilt es, in einem zufälligen Bosskampf gegen alte und neue Gegner anzutreten. Dieses Muster wiederholt sich an allen drei Tagen.

In “Elden Ring: Nightreign” stehen acht spielbare Charaktere mit individuellen Stärken, Schwächen, einzigartigen Fähigkeiten und ultimativen Angriffen zur Auswahl. Sterben Spieler, können Teamkollegen eine Wiederbelebung durchführen.

Zwischen den Runden besuchen Teilnehmer den Roundtable Hold, wo sie mit der Währung „Murk“ kosmetische Anpassungen wie Emotes und Skins kaufen. Angeboten werden ebenfalls Relikte, die dauerhafte Upgrades bieten. Bis zu drei Relikte lassen sich gleichzeitig ausrüsten.

Der Kauf von “Elden Ring: Nightreign” umfasst das komplette Spielerlebnis ohne zusätzliche Kosten. Es gibt weder Mikrotransaktionen noch Battle Passes. Das Spiel kann sowohl im Multiplayer-Modus als auch offline als Einzelspieler erlebt werden.

