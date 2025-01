GTA 6: Release wohl erst 2026 – Bericht

Als „GTA 6“ im Dezember 2023 mit einem ersten Trailer offiziell angekündigt wurde, nannten Entwickler Rockstar Games und Publisher Take-Two Interactive den Herbst 2025 als angepeilten Zeitraum für die Veröffentlichung. Doch wird das wahrscheinlich meist erwartete Spiel des Jahres tatsächlich noch innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheinen? Der bekannte US-Journalist Jason Schreier von Bloomberg ist sich ziemlich sicher, dass das wohl nicht der Fall sein wird. Stattdessen soll sich der Release von „GTA 6“ auf 2026 verschieben.

GTA-6-Release laut Schreier erst 2026

In seinem neuesten Artikel schrieb Schreier nun über das derzeit noch frische Spiele-Jahr 2025 und wagte einige Vorhersagen. Dabei kam er natürlich auch auf „GTA 6“ zu sprechen und teilte seine Einschätzung, dass ein Release wohl erst 2026 erfolgen wird. Als Hauptgrund für die Verschiebung führt er an, dass Entwickler Rockstar Games wohl zu viele Überstunden vermeiden will.

„Das nächste Grand Theft Auto ist ein riesiges und ambitioniertes Spiel, der Druck, es großartig zu machen, ist enorm und Entwickler Rockstar Games hat versprochen, übermäßige Überstunden in den letzten Monaten der Entwicklung zu vermeiden“, so Schreier in seinem Bericht. Abschließend heißt es: „Ich erwarte, dass es sich auf 2026 verschieben wird.“

2025 bietet auch ohne GTA 6 genug Highlights

Ob „GTA 6“ am Ende tatsächlich erst 2026 erscheinen und Schreier somit Recht behalten wird, bleibt aber abzuwarten. Rockstar und Take-Two haben sich bislang noch nicht wieder zum Release des Spiels geäußert, sodass offiziell auch weiterhin eine Veröffentlichung für den Herbst 2025 vorgesehen ist. Aber das Jahr ist noch jung und die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass Rockstar immer wieder für eine Verschiebung gut ist.

Doch auch ohne „GTA 6“ wird 2025 wohl mehr als genug Gaming-Highlights bieten – davon ist auch Jason Schreier überzeugt. Seinem Bericht zufolge wird 2025 nämlich endlich das 2019 angekündigte „Hollow Knight: Silksong“ erscheinen, auf das Fans bereits sehnsüchtig warten. Und auch „Half-Life 3“ soll laut Schreier in diesem Jahr nach einer gefühlten Ewigkeit enthüllt werden. Zuletzt tauchten auch immer mehr Gerüchte zu Valves Shooter auf.

