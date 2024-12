Half-Life 3: Ankündigung für 2025 geplant? Nächste Testphase soll begonnen haben

„Half-Life 3“ wurde von Entwickler Valve bislang noch nicht offiziell angekündigt und trotzdem wartet die Spielergemeinde seit 20 Jahren sehnsüchtig auf die Fortsetzung zum 2004 veröffentlichten „Half-Life 2“. Doch möglicherweise könnte es im nächsten Jahr endlich Neuigkeiten zum heiß erwarteten Ego-Shooter geben. Eine Ankündigung von „Half-Life 3“ im Jahr 2025 wird somit immer wahrscheinlicher. Darauf weisen jetzt die internen Spieltests von Valve hin, wie ein gut informierter Leaker und Dataminer in Erfahrung gebracht haben will.

Familie und Freunde testen Half-Life 3

Der Insider Gabe Follower hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach Informationen zu früheren Valve-Titeln in Umlauf gebracht. Nun sollen seine Quellen (via TheGamer) enthüllt haben, dass die Tests von „Half-Life 3“ die nächste Phase erreichten. So würden mittlerweile auch Familie und Freunde der Entwickler den Shooter ausgiebig ausprobieren. Dementsprechend scheinen auch die Arbeiten an „Half-Life 3“ verhältnismäßig weit fortgeschritten zu sein.

Gabe Follower erklärt: „Das ist eine ziemlich wichtige Phase für das Projekt. Wenn es die Neujahrsferien übersteht und es während der Spieletests keine ernsthaften Probleme gibt, wird die Entwicklung im richtigen Tempo fortgesetzt und die Ankündigung im Jahr 2025 könnte durchaus möglich sein.“ Ob „Half-Life 3“ aber tatsächlich 2025 angekündigt wird, bleibt noch abzuwarten.

Sollte es während der Testphase von „Half-Life 3“ nämlich zu Unstimmigkeiten kommen, könnte das weitere Verzögerungen zur Folge haben. So ist Valve bekannt dafür, seine Titel aufgrund des Feedbacks nochmals grundlegend zu überarbeiten. Demnach wurde auch der VR-Shooter „Half-Life: Alyx“ um ein Jahr verschoben, nachdem man sich dazu entschieden hatte, die Geschichte umzuschreiben. Und auch der kommende Multiplayer-Shooter „Deadlock“ hatte aufgrund der Spieltests mit mehreren Verzögerungen zu kämpfen.

Ankündigung von Half-Life 3 in 2025?

Fakt ist jedoch: Allzu lange wird eine Enthüllung von „Half-Life 3“ wohl nicht mehr auf sich warten lassen. Bereits nach dem Release von „Half-Life: Alyx“ gab Entwickler Valve zu verstehen, dass man ab sofort „keine Angst mehr vor Half-Life“ habe. Zudem legte der VR-Shooter auch den Grundstein für eine mögliche Fortsetzung mit Protagonist Gordon Freeman. Unterdessen wünschen sich PSVR-2-Besitzer nach wie vor eine Umsetzung von „Half-Life: Alyx“ für die PS5.

Ob „Half-Life 3“ am Ende auch für Sonys PlayStation 5 erscheinen wird, ist natürlich noch nicht bekannt. Unwahrscheinlich ist eine Umsetzung – wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt – aber nicht. In jedem Fall hat Valve eine enorm hohe Erwartungshaltung seitens der Spieler zu erfüllen. So erwartet wahrscheinlich niemand weniger, als dass man auch mit „Half-Life 3“ wieder neue Standards setzen werde.

