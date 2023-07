Half-Life Alyx: Shooter-Hit auch für PlayStation VR2? Gamescom-App befeuert Gerüchte

In der Vergangenheit wurde Valves VR-Shooter-Hit "Half-Life: Alyx" immer wieder mit einem Release für PlayStation VR2 in Verbindung gebracht. Unbestätigten Berichten zufolge könnte die offizielle Ankündigung auf der Gamescom 2023 erfolgen.

Bereits Anfang des vergangenen Jahres erreichte uns das Gerücht, dass Valves erfolgreicher Virtual-Reality-Shooter „Half-Life: Alyx“ für PlayStation VR2 veröffentlicht wird.

Untermauert wurden die Berichte im Herbst 2022 vom bekannten Leaker „The Leak“, der unter Berufung auf interne Quellen berichtete, dass in der Tat an einer Umsetzung für PlayStation VR2 gearbeitet wird. Da sich bisher weder Sony Interactive Entertainment noch Valve zu den Gerüchten um die PSVR2-Portierung des Shooters äußern wollten, wurde es in den letzten Monaten recht still um dieses Thema.

Für neue Spekulationen sorgt die offizielle Gamescom-App, die eine bevorstehende Ankündigung im Rahmen der Gamescom 2023 geleakt haben könnte.

App spricht von einem neuen Half-Life auf der Gamescom

Wie sich einem vom Nutzer „ItzDarko42“ geteilten Screenshot entnehmen lässt, wird Valve genau wie in dem offiziellen Ausstellerverzeichnis der Gamescom-Webseite als einer der Aussteller der Messe gelistet. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in der Gamescom-App als Marke nicht nur Steam gelistet wurde. Auch „Half-Life“ wurde hier aufgeführt.

Zwar wurde der Verweis auf die bekannte Shooter-Reihe mittlerweile wieder aus der App entfernt, es versteht sich aber wohl von selbst, dass der Eintrag schnell für Gerüchte um eine mögliche „Half-Life“-Ankündigung auf der Gamescom 2023 sorgte. Da ein „Half-Life 3“ in diesem Zusammenhang eher unrealistisch anmutet, wird vermutet, dass sich hinter der möglichen Ankündigung in der Tat eine Umsetzung von „Half-Life: Alyx“ für PlayStation VR2 verstecken könnte.

Sollten sich die Gerüchte um eine PlayStation VR2-Version von „Half Life: Alyx“ bewahrheiten, erfahren wir spätestens Ende des nächsten Monats mehr. So öffnet die Gamescom 2023 vom 23. bis zum 27. August 2023 ihre Pforten.

Am Vorabend der Messe und somit am Dienstag, den 22. August 2023 von 20 bis 22 Uhr unserer Zeit findet das von Geoff Keighley produzierte und moderierte Opening Night Live-Event statt, das in den letzten Jahren für die eine oder andere überraschende Ankündigung genutzt wurde.

Quelle: Reddit

