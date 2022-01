Half-Life Alyx: Deal bereits unter Dach und Fach? Shooter soll für PlayStation VR2 erscheinen

In dieser Woche ließ Sony endlich die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und stellte mit PlayStation VR2 den offiziellen Nachfolger zum hauseigenen Virtual-Reality-Headset vor.

Da eine neue Hardware natürlich mit den zur Verfügung stehenden Spielen steigt und fällt, wurde mit „Horizon: Call of the Mountain“ parallel ein erster First-Party-Titel angekündigt, der exklusiv für PlayStation VR2 erscheint. Aktuellen Berichten zufolge gelang es Sony Interactive Entertainment zudem, sich einen namhaften Third-Party-Titel an Land zu ziehen, der in den vergangenen Jahren für zahlreiche verkaufte VR-Headsets gesorgt haben dürfte. Die Rede ist von Valves Shooter „Half-Life: Alyx“.

„Half-Life: Alyx“ wurde ursprünglich im März 2020 für den PC veröffentlicht und gehörte zweifelsohne zu den besten VR-Spielen der letzten Jahre. Auf Metacritic bringt es der Valve-Shooter beispielsweise auf eine Durchschnittswertung von stattlichen 93 Prozent. Wie der in der Regel gut informierte Industrie-Insider Nick Baker berichtet, sollen die Veröffentlichung beziehungsweise die geplante Umsetzung von „Half-Life: Alyx“ für PlayStation VR2 bereits seit einer Weile unter Dach und Fach sein und im Prinzip nur noch auf ihre Ankündigung warten.

„Nach allem, was mir gesagt wurde, haben sie das. Ich bin mir jedoch nicht sicher, wann es passiert. Ich dachte, das wäre eines dieser offenen Geheimnisse?“, so Baker zur Portierung des erfolgreichen Valve-Shooters auf PlayStation VR2. Da sich die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment derzeit noch vornehm zurückhalten, ist unklar, wann der Nachfolger zu PlayStation VR im Endeffekt erscheint.

Analysten rechnen aber damit, dass es im Laufe des Jahres 2022 so weit sein könnte.

From what I’ve been told, they have. Not sure when it’s happening though. I thought this was one of those open secrets? https://t.co/RPrdPArDLc

— Nick (@Shpeshal_Nick) January 6, 2022