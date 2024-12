GTA 6: Prognosen prophezeien Rekord-Umsatz für das erste Jahr in Milliarden-Höhe

Mit „GTA 6“ steht eine der größten und wichtigsten Veröffentlichungen bevor - und offenbar nicht nur innerhalb der Gaming-Branche. Ersten Prognosen zufolge soll bereits im ersten Jahr ein Rekord-Umsatz in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar erzielt werden.

Alle Welt wartet auf „GTA 6“ und hofft, dass Rockstar Games sein neues Open-World-Meisterwerk tatsächlich im Jahr 2025 veröffentlichen wird. Die Fans haben dabei große Erwartungen bezüglich des Gameplays und der Spielwelt, doch auch aus finanzieller Sicht könnte „GTA 6“ einen Meilenstein darstellen – und das nicht nur innerhalb der Gaming-Branche.

So sagen erste Prognosen schon jetzt einen Rekord-Umsatz für die ersten zwölf Monate nach dem Release voraus. Aber auch die Vorbestellungen des kommenden Actionspiels sollen sich auf höchstem Niveau bewegen.

GTA 6 soll 3,2 Milliarden US-Dollar im ersten Jahr umsetzen

Einem aktuellen Bericht der Financial Times (via TGP) zufolge, gehen die Analysten von DFC Intelligence davon aus, dass „GTA 6“ bereits im ersten Jahr einen Umsatz in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar erzielen wird. Ähnlich profitabel sollen auch die Vorbestellungen ausfallen: Bereits eine Milliarde US-Dollar sollen eingenommen werden, noch bevor „GTA 6“ überhaupt erhältlich sein wird.

Damit würde „GTA 6“ nicht nur innerhalb der Gaming-Branche neue Maßstäbe setzen, sondern auch die allermeisten Blockbuster-Filme übertreffen. Voller Vorfreude verweist Yoshio Osaki, seines Zeichens CEO von IDG Consulting, auf den Release von „GTA 6“ und bezeichnete ihn als „eine der größten Markteinführungen in der Unterhaltungsgeschichte, nicht nur im Spielebereich, sondern in allen Medien.“

Take-Two verspricht etwas „absolut phänomenales“

Zuspruch erhalten die Analysten auch von Strauss Zelnick, dem CEO von Publisher Take-Two Interactive: „Ich denke, Rockstar Games wird wieder einmal etwas absolut Phänomenales abliefern.“ Hinsichtlich der hervorragenden Prognosen sagte Zelnick im Gespräch mit der Financial Times außerdem: „Ich beanspruche den Sieg nie für mich, bevor er eingetreten ist … aber die Vorfreude ist groß.“

Bereits in der Vergangenheit hatte der Publisher im Blick auf „GTA 6“ auf etwas Großes eingestimmt. Demnach solle das Spiel „viel größer, viel besser, aufregender und schöner“ werden, als es die Spieler sich jemals vorstellen könnten.

Ob „GTA 6“ am Ende dem riesigen Hype gerecht werden kann, werden wir wohl frühestens Ende 2025 erfahren. Möglicherweise könnte der geplante Release auch noch verschoben werden. Aktuell warten die Fans auf einen zweiten Trailer zu „GTA 6“, nachdem das erste Video bereits vor über einem Jahr veröffentlicht wurde.

