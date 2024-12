GTA 6: Trailer 2 – Fans enttäuscht und neue Theorien entstehen

Seit der Veröffentlichung des ersten Trailers zu “GTA 6” im vergangenen Jahr warten Fans auf weitere Informationen. Die Community war zuletzt überzeugt, dass der 27. Dezember 2024 neue Einblicke liefern würde. Dieser Tag brachte jedoch keinen neuen Trailer hervor, sondern lediglich einen Tweet von Rockstar Games, der auf den endenden Weihnachtsverkauf im eigenen Online-Shop hinwies.

Hoffnung auf Trailer 2 und enttäuschte Fans

Die Spekulationen rund um den zweiten “GTA 6”-Trailer am 27. Dezember basierten auf einer Reihe von vermeintlichen Hinweisen, darunter mutmaßliche Andeutungen im ersten Trailer und in Social-Media-Posts von Rockstar Games. Entsprechend stieg am gestrigen Freitag die Erwartung.

Als Rockstar stattdessen den Schlussverkauf für Spiele wie “Red Dead Redemption”, “GTA 5″ und Merchandising-Produkte ankündigte, war die Enttäuschung groß. Viele Fans äußerten ihren Frust in Foren und sozialen Netzwerken und diskutierten offen darüber, dass selbst ein kleiner Hinweis oder ein Screenshot zum Jahresende angemessen gewesen wäre.

When will Trailer 2 finish cooking? pic.twitter.com/bVKcgaBH9E — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) December 27, 2024

Auf Twitter ist der Titel seit gestern in den Trends. Ebenso flammten die nächsten Fan-Theorien zu “GTA 6” auf, wobei in einigen Fällen selbige auf die Schippe genommen wurden.

Im Tweet zum endenden Sale verlinkt Rockstar Games zum Beispiel mit einer Short-URL auf die Aktion. Die ID der URL lautet “743ec76”. Werden die Zahlen addiert, kommt eine „27“ zum Vorschein, wie Follower schnell herausfanden.

Ein User ging weiter und rechnete die Positionen der beiden Buchstaben im Alphabet zusammen, was eine 8 ergibt. “27th December 8PM”, so seine Schlussfolgerung. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt kein Trailer in Sichtweite. In Bezug auf die „27“ kam zudem die Prognose auf: “Das Spiel wird 2027 veröffentlicht.”

In der Community wurde auch gestern noch reichlich spekuliert und gespaßt.

Ein weiterer Follower nahm den Text des Rockstar-Tweets und zählte mit einem Tool die Wörter. “Der 47. Dezember ist der Tag, Leute, glaubt mir”, postete er. Ein weiterer: “Und der 47. Dezember ist eigentlich der 16. Januar, DER AUF EINEN MITTWOCH FÄLLT”.

Weitere Theorien, mal mehr und mal weniger ernst gemeint, werden folgen und mit der Freischaltung des zweiten Trailers noch einmal Fahrt aufnehmen.

Warum werden die Fans ungeduldig? Seit der offiziellen Ankündigung von “GTA 6” sind Updates von Rockstar Games spärlich. Der Rekord für die längste Zeit zwischen zwei Trailern in der Geschichte von Rockstar wurde bereits gebrochen.

“Grand Theft Auto 6” wird laut bisherigen Aussagen im Herbst 2025 erscheinen. Weitere Angaben zum Spiel gibt es bislang nicht. Doch sollte es beim angekündigten Zeitplan bleiben, sollten die Marketingaktionen nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Doch auch über eine Verschiebung wurde zuletzt spekuliert.

