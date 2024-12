GTA 6: Warum lässt Rockstar die Fans zappeln? Ex-Mitarbeiter klärt auf

Im kommenden Jahr ist es endlich soweit: „GTA 6“ wird erscheinen – vorausgesetzt der Release des heiß erwarteten Open-World-Spektakels von Entwickler Rockstar Games wird nicht noch verschoben. Wirklich handfeste und vor allem zahlreiche Informationen zu „GTA 6“ sind bislang aber Mangelware. Das sei jedoch kein Grund zur Sorge, wie ein ehemaliger Mitarbeiter von Rockstar nun verlauten ließ.

Mike York ist Animator, ehemaliger Angestellter von Rockstar Games und werkelte zuletzt auch an „GTA 5“ mit. Auf seinem YouTube-Kanal äußerte er sich jetzt zum Schweigen von Rockstar, was das kommende „GTA 6“ betrifft. Laut York sei es „sehr geheimniskrämerisch, was sie tun, aber das an sich sei eine wirklich coole Taktik.“

Spieler schaffen einen eigenen Hype

Während eigentlich davon auszugehen ist, dass zu lange Wartezeiten auf neue Informationen oder Trailer den riesigen Hype um „GTA 6“ zerstören könnten, sei es York zufolge genau die richtige Herangehensweise. So würden die Fans ihre eigenen Theorien aufstellen und dadurch für ein geeignetes Marketing sorgen, ohne dass Rockstar Games auch nur einen einzigen Finger dafür krumm machen muss.

„Es erzeugt Faszination, es erzeugt Mysterium, und es sorgt dafür, dass die Leute darüber reden, ohne dass sie etwas dafür tun müssen, oder? Je stiller sie sind, desto besser ist es, weil die Leute dann umso unruhiger werden und darüber reden wollen, und dieses Gefühl haben, nicht zu wissen, was passieren wird“, so York.

Er ergänzte: „Sie könnten einfach das Datum für den Trailer-Release bekannt geben und sagen: Hey, das ist der Tag, an dem der Trailer rauskommt. Aber sie tun es nicht, und das tun sie mit Absicht.“

Erster Trailer brach bereits Rekorde

Fest steht: Egal was Rockstar Games auch tut, der Hype um „GTA 6“ scheint ungebrochen zu sein. Bereits der erste Trailer zu „GTA 6“ knackte sämtliche Rekorde und konnte mittlerweile schon über 200 Millionen Aufrufe generieren – und das allein auf dem offiziellen Kanal von Rockstar. Veröffentlicht wurde das Video im Dezember des vergangenen Jahres. Langsam wird es also Zeit für Neuigkeiten zu „GTA 6“.

Erst vor wenigen Tagen spekulierten die Fans auf Reddit, dass womöglich schon bald ein zweiter Trailer zu „GTA 6“ veröffentlicht werden könnte. So entdeckte die Community, dass die Playlist auf dem YouTube-Kanal von Rockstar kürzlich aktualisiert wurde – und bislang ist dort nur der erste Trailer zum Open-World-Actionspiel enthalten.

Erscheinen soll „GTA 6“ schließlich im Herbst 2025, während die Veröffentlichung für die PlayStation 5 und Xbox Series S/X geplant ist.

Besitzer einer PlayStation 5 Pro können dabei sehr wahrscheinlich von einigen technischen Vorzügen profitieren. Demnach soll die neue Power-Konsole von Sony die erste Wahl für „GTA 6“ sein. Die PC-Version von „GTA 6“ wird schließlich zu einem späteren Zeitpunkt folgen – so wie man es von Rockstar Games gewohnt ist.

