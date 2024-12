GTA 6: Trailer 2 in Kürze? Fans spekulieren nach Playlist-Update

Es ist schon rund ein Jahr her, seit die Spieler einen ersten Trailer zu „Grand Theft Auto 6“ zu sehen bekamen. Damals sollte der Clip eigentlich an einem Dienstag um 15 Uhr deutscher Zeit live gehen. Aufgrund eines Leaks entschieden sich die Entwickler von Rockstar jedoch dazu, das Video früher als geplant freizuschalten.

Seit Dezember 2023 warten die Fans also auf neue Bewegtbilder des kommenden Spiels. Ein Update einer YouTube-Playlist lässt die „GTA“-Fans nun auf einen weiteren Trailer hoffen.

Ein Nutzer auf Reddit entdeckte unlängst, dass eine Playlist auf dem YouTube-Kanal von Rockstar kürzlich aktualisiert wurde. Die Playlist enthält bislang nur den ersten Trailer zu „GTA 6“.

Der Beitrag erhält derzeit einiges an Aufmerksamkeit aus der Community. Einige Nutzer auf Reddit spekulieren, warum die Playlist ein Update erfahren haben könnte. Andere geben an, dass ihnen dieser kleine Fakt „Hopium“, also Hoffnung, gibt, dass Rockstar vielleicht noch in diesem Jahr einen weiteren Trailer zu „GTA 6“ veröffentlichen könnte.

Weitere Nutzer auf der Plattform argumentieren jedoch, dass das Update gar nichts heißen müsse. Wenn Rockstar einen möglichen Trailer hochladen würde, wäre er als privates Video auf der Plattform gekennzeichnet. Zudem würde YouTube seit einiger Zeit jedes Mal eine Aktualisierung anzeigen, auch wenn der Kontoinhaber die entsprechende Playlist nur öffnen würde.

Erster Trailer bricht sämtliche Rekorde

Seit dem Release des ersten Trailers zu „Grand Theft Auto 6“ konnte das Video mittlerweile schon über 200 Millionen Aufrufe generieren. Diese Zahl bezieht sich jedoch nur auf den offiziellen Kanal von Rockstar. Weitere Verbreitungen des Trailers wurden dabei gar nicht beachtet.

„GTA 6“ soll im Herbst 2025 für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Ein Release für den PC ist für einen späteren Zeitpunkt geplant. Doch schon vor der Veröffentlichung konnte das nächste Spiel von Rockstar seinen ersten Award einheimsen. Die Golden Joystick Awards 2024 zeichneten „Grand Theft Auto 6“ als Most Wanted Game aus.

Quelle: Reddit, TheGamer

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren